الأسهم السعودية تعزز مكاسبها فوق 12000 نقطة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” في ثاني جلسات الأسبوع الحالي بنسبة 0,57% بواقع 68,68 نقطة عند 12075,27 نقطة، لتبلغ مكاسبه 7% منذ بداية السنة، لتصل القيمة السوقية إلى 11,1 تريليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 147,9 مليون سهم بتداولات 6,5 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 90 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 112 شركة. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “سدافكو” بنسبة 9,9%، و”عناية” بنسبة 4,6% و”أكوا باور” بنسبة 4,3%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “كيان السعودية” بنسبة 3,7%، “أميانتيت” بنسبة 2,7% و”اسمنت الجوف” بنسبة 2,5%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الأهلي” بقيمة 538,8 مليون ريال، “سابك” بقيمة 452,9 مليون ريال و”الراجحي” بقيمة 436 مليون ريال.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 1,1% بواقع 224,18 نقطة ليغلق عند مستوى 19780,3 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 66,8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 986,6 ألف سهم نفذت عبر 2497 صفقة.