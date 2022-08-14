الأسهم السعودية تستهل الأسبوع بتراجع طفيف

استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” الأسبوع متراجعاً بشكل طفيف بنسبة 0,13% بواقع 16,3 نقطة عند 12514,3 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 223,6 مليون سهم بتداولات 6,9 مليار ريال.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “طباعة وتغليف” بنسبة 9,5% و”رعاية” بنسبة 7,3% و”ام آي اس” بنسبة 5,3%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “البحر الأحمر” بنسبة 4,73%، “المواساة” بنسبة 4,72% و”بترو رابغ” بنسبة 3,9%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “بترو رابغ” بقيمة 677,9 مليون ريال، “أرامكو السعودية” بقيمة 322,7 مليون ريال و”دار الأركان” بقيمة 308,5 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,08% بواقع 17,88 نقطة ليغلق عند مستوى 22041,6 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 27,5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 447,1 ألف سهم نفذت عبر 2082 صفقة.