الأسهم السعودية تستأنف الصعود وسهم “نقي” الأكثر ارتفاعاً وتداولاً

استأنف مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” الصعود بعد تراجعه في اول جلسات الأسبوع أمس ليغلق اليوم مرتفعاً بنسبة 0,23% بواقع 29,4 نقطة عند 12543,7 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 192,5 مليون سهم بتداولات 7,8 مليار ريال.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “نقي” بنسبة 25,9% في أول يوم تداول لسهمها، و”معادن” بنسبة 7,9% و”سابك للمغذيات الزراعية” بنسبة 6,1%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “المواساة” بنسبة 4,4%، “حلواني أخوان” بنسبة 4,2% و”عناية” بنسبة 3,2%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “نقي” بقيمة 844,8 مليون ريال، “سابك للمغذيات الزراعية” بقيمة 571,7 مليون ريال و”معادن” بقيمة 516,8 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,31% بواقع 69 نقطة ليغلق عند مستوى 22110,6 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 31,6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 556,9 ألف سهم نفذت عبر 2601 صفقة.