الأسهم السعودية تواصل الإرتفاع محلقة فوق 12000 نقطة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” في أولى جلسات الأسبوع الحالي بنسبة 0,36% بواقع 42,9 نقطة عند 12006,59 نقطة، بعدما بلغ أعلى مستوى عند 12076 نقطة، لتبلغ مكاسبه 6,4% منذ بداية السنة، لتصل القيمة السوقية إلى 11,04 تريليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 129,9 مليون سهم بتداولات 5,2 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 135 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 65 شركة. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “التطويرية الغذائية” بنسبة 10%، و”شمس” بنسبة 9,98% و”فيبكو” بنسبة 5,6%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “عناية” بنسبة 8,3%، “صناعة الورق” بنسبة 4,5% و”كيمانول” بنسبة 4,2%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 559,7 مليون ريال، “الإنماء” بقيمة 237 مليون ريال و”الأهلي” بقيمة 233 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 1,3% بواقع 258,3 نقطة ليغلق عند مستوى 20004,5 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 22,4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 366,1 ألف سهم نفذت عبر 1813 صفقة.