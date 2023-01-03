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Posted inأسواق المالالأسهم

الأسهم السعودية تحقق مكاسب بنسبة 1,7% في 3 جلسات

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واصل المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” اليوم الصعود في ثالث جلسات عام 2022  وبنسبة 0,78% بواقع 82,6 نقطة ليبلغ 10660,94 نقطة، لتبلغ مكاسب المؤشر العام 1,74% في 3 جلسات.

وبلغت قيمة التداولات 3,88 مليار ريال عبر تداول 144,9 مليون سهم نفذت عبر 310,2 ألف صفقة.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: سهم “وفرة” بنسبة 7,9%، وسهم “اسمنت القصيم” بنسبة 6,14%، وسهم “فيبكو” بنسبة 5,8%.

أما الأسهم الأكثر انخفاضاً فكانت : سهم “السيف غاليري” بنسبة 1,64%، وسهم “سدكو كابيتال ريت” بنسبة 1,38%، وسهم “بوبا العربية” بنسبة 1,24%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت : “لوبريف” بقيمة 217,8 مليون ريال، و”الراجحي” بقيمة 190 مليون ريال، و”دار الأركان” بقيمة 167,3 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,64% بواقع 124,9 نقطة ليغلق عند مستوى 19559,4 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 430,3 ألف سهم نفذت عبر 2933 صفقة.

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