الأسهم السعودية تتحول نحو الإرتفاع في آخر ساعتين من جلسة التداول

تحول مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” نحو الارتفاع في آخر ساعتين من جلسة تداول اليوم ليغلق مرتفعاً بنسبة 0,19% بواقع 23 نقطة عند 12443,73 نقطة، بعد حركة تذبذب طوال الجلسة، حيث بلغ المؤشر أعلى مستوى عند 12450 نقاط وأدنى مستوى عند 12347 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 153,8 مليون سهم بتداولات بلغت 5,7 مليار ريال.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “الحمادي” بنسبة 9,7% و”ملاذ للتأمين” بنسبة 4,9% و”سدافكو” بنسبة 4,1%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “دار الأركان” بنسبة 6,85%، “سلامة” بنسبة 6,69% و”بن داود” بنسبة 3,6% بعد تراجع أرباحها في الربع الثاني.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 367,9 مليون ريال، “دار الأركان” بقيمة 361,5 مليون ريال و”سابك للمغذيات الزراعية” بقيمة 354,6 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,33% بواقع 71,4 نقطة ليغلق عند مستوى 21633,99 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 74,9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1,1 مليون سهم نفذت عبر 4698 صفقة.