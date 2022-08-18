الأسهم السعودية تبدد عند الإغلاق مكاسبها القوية طوال الجلسة

عاد مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” اليوم للتراجع بنسبة 0,2% بواقع 25 نقطة عند 12621,7 نقطة، بعدما بلغ أقصى ارتفاع عند 12714 نقطة ليهوي قبل الإغلاق من مستوى 12665 إلى 12621 نقطة، مبدداً كل المكاسب خلال الجلسة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 186,3 مليون سهم بتداولات بلغت 7,3 مليار ريال.

وتراجعت أسم 138 شركة مدرجة فيما ارتفعت أسهم 65 شركة. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “علم” بنسبة 6%، و”الحكير” بنسبة 5,5% و”نقي” بنسبة 4,9%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “الأبحاث والإعلام” بنسبة 8,2%، “ملاذ للتأمين” بنسبة 6,5% و”ساب للتكافل” بنسبة 4,5%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 770 مليون ريال، “نقي” بقيمة 375,9 مليون ريال و”دار الأركان” بقيمة 364,1 مليون ريال.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,19% بواقع 41,3 نقطة ليغلق عند مستوى 21574,4 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 68,3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم نفذت عبر 4492 صفقة.