الأسهم الإماراتية تستقطب سيولة بـ 30 مليار درهم في فبراير

استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة قوية خلال تداولات شهر شباط / فبراير بقيمة 30 مليار درهم، فيما نجح سوق دبي المالي في الصعود للشهر الرابع على التوالي محققاً أكبر وتيرة مكاسب شهرية منذ يوليو الماضي.

وتوزعت السيولة خلال شهر فبراير بواقع 22.07 مليار درهم في سوق أبوظبي و7.9 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 9.2 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 488.9 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 3.35% خلال الشهر الماضي ليغلق عند 4308.77 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر نسبة صعود منذ صعوده بأكثر من 7% في تموز / يوليو الماضي.

وأنهى مؤشر “فادكس 15” تداولات شهر فبراير عند مستوى 9118.52 نقطة، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” بالغاً نحو 9254.81 نقطة. وصعد مؤشر القطاع العقاري بنسبة 5.92% فيما زاد مؤشر السلع الاستهلاكية بنحو 3.5%.

واستحوذ سهم “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من تداولات سوق أبوظبي خلال فبراير بنحو 4.3 مليار درهم ليقفل عند 400 درهم، تلاه سهم “ألفا ظبي” جاذباً نحو 1.8 مليار درهم، ثم سهم “الدار العقارية” بنحو 1.37%.

وتصدر سهم “إعمار العقارية” النشاط في سوق دبي جاذباً نحو 1.5 مليار درهم، ثم سهم “الإمارات دبي الوطني” بسيولة 1.4 مليار درهم، تلاه سهم “دبي الإسلامي بنحو 804.9 مليون درهم.