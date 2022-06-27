سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأسواق المال

الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوياتها في أسبوعين مع زيادة أسعار السلع

سامر باطر by سامر باطر

قفزت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين لأعلى مستوياتها في أسبوعين بدعم من أسهم شركات التعدين والنفط كما أدى تخفيف إجراءات الحد من تفشي كوفيد-19 في الصين إلى زيادة أسعار السلع بحسب رويترز.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش ليعكس ارتفاعا حادا شهدته وول ستريت في نهاية الأسبوع بفعل تهدئة المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم. وصعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات النفط 1.5 بالمئة والمؤشر الفرعي لشركات التعدين ثلاثة بالمئة مع تعافي أسعار السلع بعد خسائر تكبدتها مؤخرا بسبب المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وارتفعت أسهم شركتي لوي فيتون وريشمون لتجارة التجزئة الفاخرة، واللتين تعتمدان على الصين في الجزء الأكبر من عائداتهما، بنسبة 0.8 بالمئة و2.4 بالمئة على التوالي. وصعد سهم بروساس 13.8 بالمئة بعدما قالت الشركة المستثمرة في قطاع التكنولوجيا بهولندا إنها ستبيع بالتدريج حصتها البالغة 28.9 بالمئة في شركة تنسينت الصينية العملاقة للبرامج الإلكترونية، التي تملك وي تشات، والتي تتجاوز قيمتها مئة مليار دولار وفقا للأسعار الحالية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...