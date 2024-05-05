فريق التحرير by فريق التحرير

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أرباح الأسمنت العربية السعودية دون التوقعات

أرباح الأسمنت العربية السعودية في الربع الأول من 2024، بلغت 54.2 مليون ريال بنسبة ارتفاع 10%.

فريق التحرير by فريق التحرير
أرباح الأسمنت العربية السعودية دون التوقعات
أرباح الأسمنت العربية السعودية دون التوقعات

أعلنت “الأسمنت العربية السعودية” عن أرباح الربع الأول من العام، مسجلة أقل من متوسط تقديرات المحللين.

وسجلت الشركة أرباحا في الربع الأول من 2024 بلغت قيمتها 54.2 مليون ريال، بنسبة ارتفاع 10% عن الربع المماثل من العام الماضي.

فيما كانت التقديرات تشير إلى أرباح بقيمة 58.5 مليون ريال (وفق إجماع آراء خبراء وكالة بلومبرغ).

أسباب ارتفاع أرباح الأسمنت العربية السعودية

أرباح الأسمنت العربية السعودية دون التوقعات

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى زيادة متوسط أسعار البيع في السوق المحلية، على الرغم من انخفاض حجم المبيعات للمجموعة، وزيادة حصة الشركة من أرباح الشركات الشقيقة، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل.

وقالت وكالة بلومبرغ، أن إيرادات الشركة بلغت 227.6 مليون ريال، مقارنة بنحو 240.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، بنسبة انخفاض 5.2%، بسبب انخفاض كمية المبيعات للمجموعة مع تزامن الربع الأول مع شهر رمضان المبارك.

بينما كانت تقديرات المحللين للإيرادات، تشير إلى توقعات بقيمة 253 مليون ريال.

الأرباح التشغيلية وربحية السهم

أرباح الأسمنت العربية السعودية دون التوقعات

ووفق بيان الشركة لـ”تداول السعودية“، فقد بلغت الأرباح التشغيلية، نحو 53.1 مليون ريال، بارتفاع نسبته 2.7% على أساس سنوي.

وبلغت ربحية السهم 0.54 ريال مقابل 0.49 ريال على أساس سنوي.

توزيع أرباح عام 2023

أرباح الأسمنت العربية السعودية دون التوقعات

وسجلت الشركة إجمالي أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 150 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 1.50 ريال سعودي للسهم الواحد.

ووافق المساهمون على توزيع الأرباح النقدية خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد بتاريخ 28 أبريل 2024.

وفي عام 2023، سجلت شركة “الأسمنت العربية” صافي أرباح بقيمة 139.60 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 22.87% على أساس سنوي عن 181 مليون ريال سعودي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...