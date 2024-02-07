اكتتاب “أفالون فارما” يستقطب 2.67 مليار ريال من الأفراد بتغطية 54,27 مرة

أعلنت مجموعة الدخيل المالية على موقع “تداول السعودية” اليوم بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية “أفالون فارما” في السوق الرئيسية عن إتمام عملية الطرح لشريحة المستثمرين الأفراد بنجاح، حيث اكتتب المستثمرون الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم.

وأوضحت الشركة أنه تمت تغطية الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد 54.27 مرة، فيما وصل إجمالي الأسهم المكتتب بها من قبل المكتتبين الأفراد نحو 32.56 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2.67 مليار ريال، مبينة أن سعر الطرح 82 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.

وأشارت الشركة إلى أن عدد الأسهم المطروحة لشريحة المستثمرين الأفراد بلغ نحو 600 ألف سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

وأضافت الشركة أن عدد طلبات الاكتتاب المقدمة من قبل المكتتبين الرئيسيين بلغ نحو 284.739 ألف طلب، فيما بلغ إجمالي عدد المكتتبين الأفراد (المكتتبين الرئيسيين والتابعين) 807.46 ألف مكتتب.

وأشارت الشركة إلى أنه تم تخصيص سهمين كحد أدنى لكل طلب من الطلبات المقدمة من قبل المكتتبين الرئيسيين، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، أي بنسبة تخصيص بحوالي 0.095% من إجمالي عدد الأسهم المتبقية بحسب طلب كل مكتتب رئيسي.

وأضافت الشركة أنها سوف تقوم باستكمال الإجراءات اللازمة مع شركة تداول السعودية “تداول السعودية” ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية.