استقرار أسعار الذهب بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي

بعد بلوغه ذروة تاريخية الأسبوع الماضي، استقر سعر الذهب اليوم، معوضاً الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بفضل الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب عند 2381.68 دولارًا للأوقية (الأونصة).

تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2397.70 دولارًا.

ويعود استقرار أسعار الذهب إلى ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، ولا يزال الذهب يُنظر إليه كملاذ آمن للمستثمرين في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مما يدفعهم إلى شرائه كتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملات الورقية.