ارتفاع معظم البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بعد أن خففت بيانات الوظائف الأمريكية والصادرات الصينية من مخاوف الركود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتاً أو 0.9% إلى 95.73 دولار للبرميل في تعاملات اليوم.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي “تاسي” 0,26%، ومؤشر بورصة قطر بنسبة 0.9%، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0,6%، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0,68%، ومؤشر بورصة مسقط 0,09%، فيما استقر مؤشر البحرين العام، فيما تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0,16%.