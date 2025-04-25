ارتفاع أسهم ألفابت مع ارتفاع أرباح غوغل

سجلت شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، قفزة كبيرة في أرباحها الفصلية، حيث بلغ صافي الدخل 34.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ23.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بنمو قوي في مجالي البحث والإعلانات.

قال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي: “شهد البحث نموًا قويًا مستمرًا، مدعومًا بالتفاعل الذي نشهده مع ميزات مثل “نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي”، في إشارة إلى الإجابات المُولّدة بالذكاء الاصطناعي والتي تظهر الآن في أعلى العديد من صفحات النتائج. وأضاف: “شهدت السحابة نموًا سريعًا مع طلب كبير على حلولنا”.

نشاط البحث والإعلان

سجلت إيرادات البحث والإعلان الأساسية لشركة غوغل نموًا بنسبة تقارب 10% لتصل إلى 50.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزة التوقعات التي تراوحت بين 8% و9%. وقد ساهم هذا الأداء في طمأنة المستثمرين الذين يراقبون عن كثب تأثير انتشار روبوتات المحادثة الذكية، مثل ChatGPT وClaude وGrok، على النشاط الإعلاني التقليدي، وفق تقرير فايننشال تايمز.

وكانت المخاوف تتركز على احتمال أن تؤدي الإجابات المولدة بالذكاء الاصطناعي، مثل ميزة “نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي” التي تقدمها غوغل، إلى تقليص عدد النقرات على الإعلانات، ما قد يُضعف النشاط الإعلاني الذي يُمثل 56% من إجمالي إيرادات الشركة.

28% ارتفاعا بإيرادات الحوسبة السحابية

أعلن قسم الحوسبة السحابية عن ارتفاع إيراداته بنسبة 28% لتصل إلى 12.3 مليار دولار أمريكي، مما يُظهر استمرار الطلب على خدمات مراكز البيانات والشبكات نتيجةً للطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فقد تباطأ هذا الطلب من 30.1% في الربع السابق.

حذرت المديرة المالية، أنات أشكنازي، من “أننا في بيئة طلب/عرض محدودة” مما قد يؤدي إلى “تباين في معدلات نمو إيرادات الحوسبة السحابية” على مدار العام. وأضافت: “نتوقع نشرًا أعلى نسبيًا للقدرات بحلول نهاية عام 2025” مع ازدياد عدد مراكز البيانات المتصلة بالإنترنت.

قفزة بأسهم ألفابت

سجلت أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، ارتفاعًا بنسبة 5% في تداولات ما بعد إغلاق السوق، مدعومةً بإعلان الشركة عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار، وهي نفس القيمة التي تم إنفاقها العام الماضي في خطوة تعكس ثقة الإدارة في الأداء المستقبلي.

وتأتي هذه القفزة في سياق إعلان غوغل عن نتائج مالية قوية، لتصبح ثاني شركة تكنولوجيا كبرى تُفصح عن أرباحها في ظل التصعيد المستمر في الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها على القطاع، حيث تراجعت أسهم ألفابت بنحو 17% منذ بداية العام.

استثمارات الذكاء الاصطناعي

بالتوازي، واصلت الشركة تعزيز استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ ارتفعت نفقاتها الرأسمالية إلى 17.2 مليار دولار في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ12 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، متجاوزة التوقعات البالغة 17.1 مليار دولار.

وتتوقع ألفابت أن يصل هذا الإنفاق إلى 75 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ارتفاعًا من 53 مليار دولار العام الماضي، في مؤشر على تسارع استراتيجيتها في دعم مراكز البيانات وتطوير الرقائق الذكية.

ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 12% لتصل إلى 90.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، متجاوزةً التوقعات البالغة 89.2 مليار دولار، وفقًا لشركة كابيتال آي كيو.