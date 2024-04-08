لغز ارتفاع أسعار الذهب.. ما الذي يدفع المعدن الثمين لأعلى مستوياته؟

شهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، تاركًا العديد من المستثمرين والخبراء في حيرة من أمر هذا الصعود المفاجئ.

ففي ظل المناخ الجيوسياسي المنقسم والتوقعات الغامضة للاقتصاد العالمي، يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن، وكان من المتوقع أن ترتفع أسعاره مع انخفاض أسعار الفائدة.

لكن، على الرغم من ثبات أسعار الذهب لعدة أشهر، إلا أنه بدأ في الارتفاع بشكلٍ مفاجئ في أوائل شهر مارس، مسجلاً 14% زيادة وعددًا من الأرقام القياسية.

وتُطرح العديد من التساؤلات حول سبب هذا الارتفاع المفاجئ، خاصة مع وجود التوترات الجيوسياسية منذ أشهر، وغموض توقيت تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتُشير تحليلات “بلومبرج نيوز” إلى وجود العديد من العوامل التي قد تكون ساهمت في صعود الذهب، وفقًا لإجابات المسؤولين التنفيذين والمحللين ذو الخبرة، منها:

مشتريات البنوك المركزية، والقلق من دور الدولار كسلاح اقتصادي.

توقعات الصناديق بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

الارتفاعات التي حققها الذهب، مما جذب المتداولين الخوارزميين.

التضخم العنيد والمخاوف من الهبوط الحاد.

إضعاف العملات، والانتخابات المقبلة.

من يتصدر قائمة مشتري الذهب؟

مع التحول إلى أسعار فائدة أكثر مرونة، تتصدر البنوك المركزية والمؤسسات الكبرى والمتداولون قائمة مشتري الذهب، بينما يسعى المستهلكون الصينيون لحماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة وذبول العائدات على الأصول الأخرى.

ظلت هذه المجموعات قوة شرائية قوية لعدة أشهر (أو سنوات في حالة البنوك المركزية)، لكن مع ازدياد مشاعر الخوف أو الجشع أو الوفرة، يبقى الدافع وراء استمرارهم في الشراء غير واضح.

قوة الطلب على السبائك

ووفقًا لمشرف تقرير منصة صناديق الاستثمار المتداولة في مجلس الذهب العالمي، جو كافاتوني، فإن حقيقة عدم تأثر الأسعار بشكل كبير مع وجود تدفقات خارجية كبيرة تؤكد على قوة الطلب على السبائك التي تُباع، مما يجعل البنوك المركزية مشترًا طبيعيًا لها.

كما يشهد نشاط تداول الذهب ارتفاعًا حادًا في أسواق العقود الآجلة والأسواق خارج البورصة، بمشاركة المشترين المؤسسيين مثل البنوك المركزية وصناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية مع توقعات بارتفاع أسعار السبائك مع تغطية تجار الخيارات لتعرضاتهم.

وتشير الزيادة في عدد العقود الآجلة في نيويورك إلى ارتفاع الرهانات طويلة الأجل من قبل مديري الأموال، بينما يُشير حجم التداول الإجمالي الذي تجاوز عدد العقود المفتوحة إلى زيادة في صناديق التداول الخوارزمية المحمومة التي تُفيد من التقلبات السريعة في السوق.

متي يتم شراء الذهب؟

سوق الذهب يتوقع تقلبات كبيرة في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة بسبب حساسيته للبيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار في مارس، حيث تُقدم الإصدارات الاقتصادية الرئيسية في تلك الأيام قراءات حول قوة التصنيع والوظائف والناتج المحلي الإجمالي والتضخم، مما يُساعد على تحديد هويات الجهات الفاعلة الأكثر نفوذاً في السوق.

ولكن هذه البيانات الاقتصادية أربكت المحللين، حيث أدت إلى توقع المستثمرين أن دورة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون أقصر وأقل حدة مما كان متوقعًا سابقًا.

ومن الناحية النظرية، قد تتأثر أسعار الذهب سلبًا بارتفاع أسعار الفائدة وقيمة الدولار، مما يقلل من جاذبيته كأصل استثماري مقارنة بالأصول ذات العائد مثل السندات، ويجعله أكثر تكلفة للمشترين في الأسواق الرئيسية مثل الصين والهند.

لماذا يشتري المستثمرون الذهب الآن؟

وفي ظل توقعات بانخفاض أسعار الفائدة، يتساءل الكثيرون عن سبب ازدياد شراء الذهب في الأسابيع الأخيرة.

يُشير تحليل حديث إلى احتمالية تركيز بعض المستثمرين على احتمال حدوث هبوط حاد في الاقتصاد الأمريكي، مما يدفعهم لشراء الذهب كملاذ آمن.

يعزز هذا التفسير ظاهرة غريبة في سوق الذهب، حيث انخفضت النسبة المئوية للعائد بين السعر الفوري في لندن والعقود الآجلة لثلاثة أشهر، وهو ما يُشير إلى رغبة المستثمرين في الحصول على الذهب الفوري الآن، كحماية ضد الاضطرابات المحتملة.