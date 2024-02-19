ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

في عالم يموج بتقلبات الأسواق المالية، تُواصل أسعار الذهب رحلتها المتقلبة، مُحققةً اليوم ارتفاعاً ملحوظاً عكس اتجاه الرياح.

فمع تراجع طفيف للعملة الأمريكية، الدولار، اتخذ المعدن الأصفر مساراً مغايراً، مُرتفعاً بنسبة 0.42%، أي ما يعادل 8.57 دولار، ليصل إلى 2021.9 دولار للأونصة.

ولم تقتصر المكاسب على الذهب الفوري فقط، بل امتدت لتشمل عقود الذهب تسليم أبريل 2024، حيث ارتفعت بنسبة 0.45% أو 9.25 دولار، لتصل إلى 2033.45 دولار للأونصة.

ويُعد هذا الارتفاع استمراراً لتقلبات أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت تراجعاً طفيفاً في اليوم السابق، مما يُشير إلى استمرار حالة عدم اليقين التي تُسيطر على الأسواق العالمية.

وتلعب العديد من العوامل دورًا في تذبذب أسعار الذهب، أهمها:

تطورات الاقتصاد العالمي: حيث يُعد الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: حيث تُؤثر قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة على جاذبية الدولار، وبالتالي على أسعار الذهب.