“إيلي ليلي” الأمريكية تهز البورصات الأوروبية

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف مدعومة بمكاسب في القطاع المالي وأسهم “لوريال”، رغم التوترات الاقتصادية العالمية وتصاعد المخاوف بشأن توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكسبًا بنسبة 0.2%، مدفوعًا بارتفاع سهم “لوريال” بنسبة 6.3% بعد إعلان الشركة عن نتائج قوية فاقت التوقعات في مبيعات الربع الأول. كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.7%، وقفز مؤشر الموارد الأساسية 1.2% بدعم من ارتفاع أسعار المعادن.

لكن اللافت كان الهبوط الحاد في سهم شركة “نوفو نورديسك” الدنماركية بنسبة 7.4% بعد أن أظهرت بيانات سريرية من منافستها الأمريكية “إيلي ليلي” فعالية عقارها التجريبي المماثل لعقار “أوزمبك” الشهير في علاج السمنة وخفض سكر الدم.

وفيما تعززت أسهم شركات التأمين السويسرية، مثل “هيلفيتيا” و”بالويز” بعد إعلان اندماجهما، فقد تراجع مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 0.6%.

انخفضت أسهم شركة أورستيد الدنماركية للطاقة المتجددة بنسبة 4.7% بعد أن خفض بنك باركليز تصنيف أسهم الشركة من “وزن متساوٍ” إلى “أقل من الوزن المثالي”.

وتراجعت أسهم شركة جيتنج السويدية بنسبة 5.5% بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للمعدات الطبية عن أرباح أساسية ربع سنوية أقل بقليل من توقعات السوق.

وارتفعت أسهم شركتي التأمين السويسريتين هيلفيتيا وبالويز بنسبة 2.6% و4.7% على التوالي بعد إعلانهما عن خططهما للاندماج، مما سيُنشئ ثاني أكبر مجموعة تأمين في سويسرا بحصة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 20%.

تأتي هذه التحركات وسط أجواء من عدم اليقين العالمي، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة والصين، محذرًا من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة. كما زادت انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الفيدرالي الأمريكي من المخاوف بشأن استقلالية السياسة النقدية الأمريكية.

وفي أوروبا، أظهر استطلاع للبنك المركزي الأوروبي أن التضخم قد يكون أعلى من المتوقع هذا العام، لكنه سيستقر لاحقًا عند هدف 2%.