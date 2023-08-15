شركة في دبي تشتري 28% من إيفرغراند نيو إنرجي الصينية

اتفاقية بين مجموعة “تشاينا إيفرغراند” غروب و شركة إن “دبليو تي إن”، لبيع 28% من أسهمها لتمكن تشاينا إيفرغراند من الاستمرار في صناعة السيارات.

اتفقت وحدة صناعة السيارات الكهربائية التابعة لمجموعة «تشاينا إيفرغراند غروب» للتطوير العقاري المتعثرة، على بيع حوالي 28% من أسهمها إلى شركة «إن دبليو تي إن» (NWTN Inc) الناشئة في دبي، في صفقة سوف تمكن شركة صناعة السيارات من الاستمرار في نشاطها.

وافقت «إن دبليو تي إن» على استثمار 500 مليون دولار لشراء الحصة في «تشاينا إيفر غراند نيو إنرجي فيكل غروب» مقابل الأسهم والحصول على الأغلبية في مجلس إدارة شركة صناعة المركبات الكهربائية، حسبما أعلنت الشركتان أمس.

ويخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط، تشمل إعادة هيكلة ديون مجموعة «إيفرغراند»، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية والمساهمين.

ومن جانبها، قالت «إن دبليو تي إن»، التي أسسها رجل الأعمال الصيني آلان نان وو، إنها ترى أن «إيفرغراند نيو إنرجي فيكل» يمكن أن تساعد في تلبية الطلب على المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة الإمارات.

وتتوقع الشركتان إغلاق الصفقة خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وفقاً لأعلى تقييم أُجري في أبريل 2021، فقد تجاوزت «إيفرغراند نيو إنرجي فيكل» قيمة شركتي «فورد موتور» و«جنرال موتورز»، على الرغم من أن الشركة لم تكن قد بدأت المبيعات. يذكر أن الشركة باشرت تسليم سيارات الدفع الرباعي الكهربائية أواخر العام الماضي.