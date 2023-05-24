“صنع في السعودية”، تصنيع قواطع الجهد المنخفض في المملكة

أعلنت إيتون، عن بدء عمليات التصنيع لأحدث منتجاتها الكهربائية و حلول الطاقة محلياً في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالتعاون مع شركائها الإقليميين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة إيتون كشركة مصنعة و “مصدر واحد” للقواطع الكهربائية و لوحات التوزيع ذات الجهد المنخفض لجميع عملائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك المستخدمين النهائيين وشركات الهندسة والمقاولات والبناء والمشتريات.

تتوقع دراسة أُعدت مؤخراً من أن يصل حجم سوق القواطع الكهربائية في الشرق الأوسط إلى 10.58 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.4٪ في الفترة بين عامي 2023 وَ 2030. تأتي هذه التوقعات كنتيجة لزيادة الطلب على حلول ومعدات الطاقة بما يتلاءم مع الزيادة المرتفعة في عدد السكان.

وتنفيذاً لهذه المبادرة صنعت إيتون أولى طلبياتها من حلول xEnergy و معدات التوزيع الكهربائية بشكلٍ محلي ضمن مرافق التصنيع المركزية المتواجدة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال أشرف يحيى، المدير العام لدى إيتون الشرق الأوسط: “ستمكننا هذه المبادرة الجديدة بالتعاون مع شركائنا المحليين الموثوقين من خدمة عملائنا بشكل أفضل و تخصيص المنتجات الكهربائية بما ينسجم مع متطلبات المشروع ومعالجة تحديات إدارة الطاقة الأكثر أهمية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر”.

وأضاف يحيى، “تُظهر هذه الخطوة التزامنا الدائم بدعم قطاع تصنيع المعدات الكهربائية على المستوى المحلي مع السعي الدؤوب نحو الوصول إلى منتجات مستدامة تتوافق مع رؤى والتزامات دول المنطقة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية”.

واكد علي عويضة، المدير التجاري لدى إيتون الشرق الأوسط: “تعزز هذه الخطوة طموحاتنا في وضع إيتون ضمن الأسواق المهمة في منطقتنا، حيث ستساعدنا خبرة شركائنا الكبيرة في مجال التصنيع الكهربائي في تعزيز تواجد حلولنا ضمن أسواق معنية مما يخدم الصناعة ويعود بالفائدة والنمو التجاري لكلا الطرفين”.

والجدير بالذكر أنه ومع بداية عام 2023، افتتحت “إيتون الشرق الأوسط” أول مركز مخصص لتعزيز تجربة العملاء على صعيد الشرق الأوسط وذلك ضمن مقرها الإقليمي في دبي، الإمارات العربية المتحدة. حيث يعرض مركز تجربة المتعاملين العديد من منتجات إدارة الطاقة الذكية والتحكم في الطاقة وأنظمة الطاقة الحرجة وجودة الطاقة والأمن والسلامة وتطبيقات النفط والغاز والمرافق.