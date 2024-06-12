فريق التحرير by فريق التحرير

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إن إم سي الإماراتية تعين روتشيلد لدراسة طرح محتمل

كشفت مجموعة مستشفيات إن.إم.سي للرعاية الصحية في الإمارات عن ديون مخفية تتجاوز أربعة مليارات دولار

فريق التحرير by فريق التحرير

عينت مجموعة مستشفيات إن.إم.سي للرعاية الصحية في دولة الإمارات مجموعة روتشيلد مستشاراً مالياً لمساعدتها في دراسة خيارات استراتيجية من بينها طرح أسهمها في اكتتاب عام.

وقالت المجموعة في بيان اليوم الأربعاء إنها ستعين مستشاراً مالياً ثانياً “في الوقت المناسب”، وتابعت أن الخيارات الاستراتيجية تشمل طرح أسهم المجموعة لاكتتاب عام أو بيع الأعمال التجارية للمجموعة ككل.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عملية إعادة هيكلة وتنظيم شاملة لأعمالها في 2022.

وواجهت مجموعة إن.إم.سي، التي أسسها رجل الأعمال الهندي بي.آر شيتي في منتصف السبعينيات، صعوبات بعدما قامت شركة مادي ووترز للبيع على المكشوف بإثارة استفسارات وشكوك حيال التقارير المالية للمجموعة والحجم الفعلي للحصص التي يملكها كبار المساهمين فيها.

وكشفت مجموعة المستشفيات أيضا عن ديون مخفية تتجاوز أربعة مليارات دولار مما أدى إلى وضع إن.إم.سي المدرجة في بورصة لندن تحت الإدارة في نيسان / أبريل 2020.

وتضم المجموعة 85 مستشفى وعيادات متخصصة ومنشآت طبية تحت عدة علامات تجارية تخدم أكثر من 5.5 مليون مريض سنوياً.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...