“إنفيديا” تزيح “أبل” لتصبح الشركة الثانية الأكثر قيمة في العالم.. 3 تريليونات دولار

ارتفعت أسهم شركة “إنفيديا” (Nvidia)، إلى مستويات قياسية يوم الأربعاء، حيث وصل تقييم سوق الأوراق المالية لشركة تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى 3 تريليونات دولار، لتتجاوز شركة “أبل” لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة.

ويأتي الارتفاع الأخير في القيمة السوقية لشركة “إنفيديا“، في الوقت الذي تستعد فيه لتقسيم أسهمها بنسبة عشرة مقابل واحد، اعتبارًا من الغد الجمعة، وهي خطوة قد تزيد من جاذبيتها للمستثمرين الأفراد، وفق فايننشال تايمز.

“إنفيديا” تقود التحول في وادي السيليكون

ويسلط الارتفاع في القيمة السوقية لسهم “إنفيديا”، فوق قيمة “أبل” الضوء على التحول في وادي السيليكون، حيث هيمنت الشركة التي شارك في تأسيسها “ستيف جوبز”، منذ أن أطلقت هاتف “آيفون” في عام 2007.

وظلت شركة مايكروسوفت، ومقرها ريدموند بواشنطن، الشركة الأكثر قيمة في العالم بقيمة سوقية بلغت 3.14 تريليون دولار مع ارتفاع أسهمها بنسبة 1.5%.

سهم “إنفيديا” يقفز بنسبة 147% في 2024

وارتفع سهم “Nvidia” بنسبة 147٪ حتى الآن في عام 2024، مع تجاوز الطلب على أفضل معالجاتها العرض بكثير، حيث تتسابق مايكروسوفت، وميتا، وألفابت، المالكة لشركة غوغل لبناء قدراتها الحاسوبية في مجال الذكاء الاصطناعي، والسيطرة على التكنولوجيا الناشئة.

ولقد ارتفعت القيمة السوقية لشركة “Nvidia” بنسبة 30٪ تقريبًا منذ 22 مايو الماضي، عندما أصدرت أحدث توقعاتها للإيرادات الممتازة.

“إنفيديا” تتجاوز قيمتها الـ 3 تريليونات دولار

في جلسة التداول يوم الأربعاء، وصل سهم “Nvidia” لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي خلال اليوم عند 1223.59 دولار، مما منحه قيمة سوقية للشركة بنحو 3.010 تريليون دولار في الوقت الذي بلغت فيه القيمة السوقية لشركة “أبل”، حوالي 3.005 تريليون دولار.

وارتفع سهم شركة صناعة الرقائق في نهاية تعاملات الأربعاء بالبورصة الأمريكية بنسبة 4.9% إلى 1221.51 دولار، مما يمنح “Nvidia” قيمة سوقية تبلغ 3.004 تريليون دولار.

بينما بلغت القيمة السوقية لشركة “أبل“، في نهاية تعاملات الأربعاء، نحو 3 تريليونات دولار حيث ارتفع سهمها بنسبة 0.7٪.

وأدى التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي إلى رفع أسهم الرقائق على نطاق واسع يوم الأربعاء، مع ارتفاع مؤشر رقائق PHLX بنحو 4٪.

“إنفيديا” تقود موجة من الحماس للذكاء الاصطناعي

وارتفعت أسهم شركة Super Micro Computer، التي تبيع خوادم محسّنة للذكاء الاصطناعي مبنية على رقائق “Nvidia”، بنسبة 5٪ تقريبًا.

وبينما تقود شركة “Nvidia”، موجة من الحماس للذكاء الاصطناعي في “وول ستريت”، فإن “أبل”، تعاني من ضعف الطلب على أجهزة “آيفون”، والمنافسة الشديدة في الصين، أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

وينظر بعض المستثمرين أيضًا إلى شركة “أبل”، على أنها متخلفة عن شركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل الأخرى، حيث يسارعون إلى بناء ميزات الذكاء الاصطناعي في منتجاتهم، وخدماتهم.