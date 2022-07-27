إنتهاء استقبال طلبات المستثمرين على برنامج صكوك سعودي بـ 2,9 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر تموز/يوليو 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدِّد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2,930 مليار ريال سعودي.

وبحسب البيان قُسِّمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 480 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحَق في عام 2030 وبلغت الشريحة الثانية 2,450 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحَق في عام 2034.

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