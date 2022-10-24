إمباور- دبي تعتزم طرح 10% للإكتتاب العام بدءاً من 31 أكتوبر

قالت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزية «إمباور» إنها تعتزم طرح حصة 10% من أسهمها للاكتتاب العام بما يصل إلى مليار سهم.

وأعلنت الشركة في نشرة الاكتتاب إن فترة الطرح ستبدأ في 31 تشرين الأول / أكتوبر 2022 للشريحتين الأولى والثانية وتنتهي بتاريخ 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2022 للشريحة الأولى للأفراد و8 نوفمبر 2022 للشريحة الثانية للمستثمرين المؤهلين.

وتبلغ حصة الشريحة الأولى 100 مليون سهم والثانية 900 مليون سهم.

وبحسب النشرة يبلغ رأس المال 10 مليارات سهم بقيمة إسمية 10 فلوس، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي يوم 31 أكتوبر من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم.

وسيعلن سعر الطرح النهائي يوم 9 نوفمبر المقبل، على أن يتم التخصيص في موعد أقصاه 14 نوفمبر، ويتوقع إدراج الأسهم في سوق دبي المالي يوم 16 نوفمبر.

وبعد استكمال الطرح، في حال إتمام الطرح، ولم تتم زيادته، تمتلك ديوا 63% من الأسهم، والإمارات باور 27%، والمستثمرين المكتتبين 10%.

وكانت وكالة بلومبيرغ، نقلت مؤخراً عن مصادر قولها إن «إمباور» حصلت على قرض بقيمة 5,5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) من بنك الإمارات دبي الوطني، لتمويل توزيعات أرباح قبل طرح عام أولي منتظر.

ومن المقرر أن تطرح المؤسسة أسهمها للاكتتاب هذا العام، ضمن عدة طروحات سبق أن أعلنتها دبي في إطار خطة تنشيط سوقها المالي. وقال أحد المصادر إن البنك الإماراتي ينتظر أن يدعو بنوكاً أخرى للمشاركة في هذا القرض.

كما تتوقع «إمباور»، دفع 850 مليون درهم حداً أدنى من الأرباح سنوياً في أول عامين ماليين بعد الاكتتاب العام، حيث ترتبط التوزيعات المقترحة، باعتماد سياسة توزيع الأرباح المقترحة للشركة وقدرتها على توزيع الأرباح على عدد من العوامل، واستكمال الاكتتاب بنجاح.

وبحسب الوثيقة التي أشارت إليها «هيئة كهرباء ومياه دبي» في إفصاح لسوق دبي المالي، فإن سياسة توزيع الأرباح المقترحة لـ «إمباور»، تقوم على توزيع أرباح نصف سنوية بدفع الأرباح مرتين في كل سنة مالية في إبريل وأكتوبر، بعد الاكتتاب العام، وذلك دون أي تغيير في سياسة توزيعات «ديوا».

وتتوقع «إمباور» توزيع أول دفعة من أرباحها بما لا يقل عن 425 مليون درهم بعد الاكتتاب العام. وبعد توزيعات الأرباح للسنتين الماليتين الأوليين بعد الاكتتاب العام، تتوقع الشركة دفع أرباح مستدامة تماشياً مع نمو الأعمال.

وأشارت الوثيقة إلى أنه في 26 سبتمبر 2022، وافق مجلس إدارة «إمباور» على توزيع أرباح بقيمة 2.9 مليار درهم لمساهميها الحاليين، هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وشركة الإمارات «باور انفستمنت» المحدودة، التي تم دفعها في 29 سبتمبر 2022.

وبحسب إفصاح «ديوا» التي تمتلك 70% من أسهم شركة «إمباور»، فإن سياسة توزيع أرباح الهيئة كما هي دون تغيير.

وأشارت الوثيقة إلى أنه وفقاً لإعلان هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في 11 أغسطس/آب الماضي، حول دراسة طرح الاكتتاب العام لمؤسسة «إمباور»، التي تملك الهيئة معظم أسهمها. حيث لا يزال التوقيت والحجم قيد الدراسة ويخضعان لجميع الموافقات اللازمة، وتعتزم «إمباور» اعتماد سياسة توزيع الأرباح في حال أصبحت شركة عامة واستكملت الاكتتاب العام.

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