إمباور ترفع حجم طرحها العام من 15% إلى 20% بسبب الطلب القوي من المستثمرين

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»؛ أمس أنها مارست حقها في زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي من 1,5 مليار سهم إلى ملياري سهم عادي، بسبب الطلب القوي من قبل المستثمرين، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة كهرباء ومياه دبي («ديوا») وشركة «الإمارات باور»، المملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر لشركة «دبي القابضة».

جمع 2,66 مليار درهم من الطرح

أثمرت هذه الخطوة عن :

زيادة في حجم الطرح من 15% إلى 20% من إجمالي رأس مال «إمباور».

احتفاظ كل من «ديوا» و«الإمارات باور» بنسبة 56% و24% من رأس مال الشركة الحالي، على التوالي، بعد الطرح.

جمع 2,66 مليار درهم (724 مليون دولار) من الطرح.

كما حازت «إمباور» على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على:

زيادة حجم الطرح المخصص لشريحة المستثمرين المؤهلين «الشريحة الثانية» من 14% (1,4 مليار سهم) إلى 19% (تمثل 1,9 مليار سهم).

ابقاء شريحة المستثمرين الأفراد دون تغيير عند 100 مليون سهم عادي.

حجم الطرح الجديد

وتم تحديد حجم الطرح الجديد من قبل المساهمين البائعين عقب الإعلان في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2022 عن زيادة حجم الطرح إلى 15%. ويحتفظ المساهمون البائعون بحق تعديل حجم شرائح الطرح وحجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتبقى فترة الاكتتاب كما هي، ومن المتوقع أن تستمرحتى 7 نوفمبر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، والى 8 نوفمبر للمستثمرين المؤهلين.