إفلاس وشيك لثاني أكبر مشغل لسلاسل السينما في العالم والسهم يهبط 81%

أفادت صحيفتا “فاينانشال تايمز” و “وول ستريت جورنال” أن مجموعة Cineworld Group ، ثاني أكبر مشغل لسلاسل السينما في العالم، ومالكة Regal Cinemas، لتقديم ملف إفلاس في غضون أسابيع بعد معاناتها في محاولة إعادة بناء حضور دور السينما من أدنى مستوياته، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال هؤلاء الأشخاص إن شركة السينما التي تتخذ من لندن مقراً لها قد استعانت بمحامين من شركة “كيركلاند اند اليس للمحاماة” ومستشارين من “أليكس باتنرز” لتقديم المشورة بشأن عملية الإفلاس. ومن المتوقع أن تقدم Cineworld التماساً بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة وتنظر أيضاً في رفع دعوى إعسار في المملكة المتحدة، على حد قولهم.

وتراجعت الأسهم في الشركة المدرجة في لندن بأكثر من 81% إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1,8 بنس، قبل أن تغلق متراجعة 58%.

وشهدت الشركة نقصاً في الأفلام ذات الميزانيات الكبيرة مما قلل من القبول ومن فرص الانتعاش من أدنى المستويات خلال فترة الوباء، وشهد مشغلو سلسلة السينما انخفاضاً حيث أصبح الجمهور مدمناً على بث الأفلام في المنزل.

وقال متحدث باسم الشركة: “ليس لدينا أي شيء نضيفه بخلاف البيان الذي قدمناه، حيث تجري الشركة محادثات بشأن تمويل محتمل أو إعادة هيكلة ميزانيتها العمومية”، لكنها أشارت إلى المخاطر التي يتعرض لها المساهمون من “إضعاف كبير للغاية” لمصالحهم.

وبنهاية كانون الأول / ديسمبر، بلغ صافي ديون الشركة ما يقرب من 4,9 مليار دولار، وبلغ إجمالي التزامات الإيجار 4 مليارات دولار، وتبلغ قيمتها السوقية الحالية 39 مليون جنيه إسترليني.