“إفكو” تستثمر 77 مليون درهم في المشاريع المستدامة

خصصت مجموعة “إفكو العالمية” 77 مليون درهم للمشاريع المستدامة على مدار العامين المقبلين.

وقالت الشركة إنها خصصت هذا الاستثمار دعما لاستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 نهاية الشهر الحالي.

وتهدف “إفكو” إلى مواجهة تداعيات التغير المناخي، والتي تشمل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عملياتها واستهلاك الطاقة بنسبة تبلغ 17% بحلول العام 2025 مقارنة بالعام 2021.

وأجرت إفكو تحليلا دقيقا لبصمتها الكربونية لتحديد جوانب القصور واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن، فيما ستعلن عن تفاصيل مستهدفاتها البيئية للعام 2030 خلال فعاليات COP28 الذي ستستضيفه إكسبو دبي.

وحددت المجموعة التي تتخذ من دبي مقرا لها، 6 محاور أساسية تعتزم المساهمة فيها بشكل ملموس لتعزيز أدائها في المجالات البيئية، وهي:

التغير المناخي

إدارة موارد الطاقة

المياه

الغابات

الاقتصاد الدائري

التنوع البيولوجي