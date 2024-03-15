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إعمار للتطوير توزع ملياري درهم نقداً على المساهمين

تساوي توزيعات الأرباح المقترحة تلك التي تم توزيعها عن العام 2022، عندما قامت «إعمار للتطوير» بتوزيع 52% من رأس المال (52 فلساً للسهم) عن العام 2022.

فريق التحرير by فريق التحرير

وافق مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير على اقتراح بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية 2.082 مليار درهم تمثل نسبة 52% من رأس المال بواقع 52 فلساً للسهم الواحد، ورفع هذا الاقتراح إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.

وتمت الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال عام 2023 واعتماد البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي في 31 كانون الأول / ديسمبر 2023.

وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 23 نيسان / أبريل 2024 موعداً لانعقاد الجمعية موعد العمومية السنوية وطلب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على جدول أعمال الجمعية.

وتساوي التوزيعات المقترحة تلك التي تم توزيعها عن العام 2022، عندما قامت «إعمار للتطوير» بتوزيع 52% من رأس المال (52 فلساً للسهم) عن العام 2022.

من جهتها، قالت شركة «إعمار العقارية» مؤخراً إن مجلس إدارتها اقترح توزيع 50 فلساً للسهم بزيادة 100% على العام 2022، والتي كانت 25 فلساً للسهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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