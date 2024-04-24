إدراج وشيك لشركة بوني التي يستثمر بها صندوق نيوم وتويوتا في بورصة ناسداك

أعطت الصين الضوء الأخضر لإدراج أسهم شركة بوني إي آي Pony.ai الناشئة للقيادة الذاتية التي استثمر فيها صندوق نيوم السعودي، وذلك في سوق ناسداك في الولايات المتحدة بحسب بلومبرغ.

يأتي ذلك بمثابة عودة لعمليات الإدراج الأولي للشركات الصينية في نيويورك بعد توقف دام أكثر من عامين. وتحظى الشركة بدعم من شركة تويوتا موتور، التي استثمرت 400 مليون دولار في عام 2020، وكذلك شركة نيوم السعودية. وتقدر قيمة الشركة بـ 8.5 مليار دولار، بناءً على جولة التمويل الأخيرة

يذكر أن حصة استثمار صندوق نيوم في “بوني إيه آي Pony.ai” تبلغ 100 مليون دولار، وجاءت بهدف تطوير خدمات متقدمة في نيوم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكذلك الحال مع شركة تويوتا التي استثمرت في هذه الشركة التي تنشط في مجال المركبات ذاتية القيادة وإدارة الأساطيل،

The NEOM Investment Fund has invested USD 100M in @PonyAI_tech, bringing autonomous vehicles to #NEOM and the Middle East.



The investment signals our commitment to building the world’s first shared, sustainable and integrated mobility system.



Learn more: https://t.co/cxgj8VcyeO — NEOM (@NEOM) October 25, 2023

تخطط بوني إي آي لبيع ما يصل إلى 98 مليون سهم وإدراجها في بورصة ناسداك، وفقًا لإعلان على الموقع الإلكتروني للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية نُشر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية يوم الجمعة إنها ستدعم الإدراج في الخارج لشركات التكنولوجيا. تباطأت الاكتتابات العامة الأولية الصينية في الولايات المتحدة بشكل كبير بعد أن اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد الإدراجات وصناعة التكنولوجيا في عام 2021 بعد الجدل الدائر حول بيع أسهم أمريكية من قبل شركة ديدي جلوبال.

يذكر أن شركة Pony.ai تأسست عام 2016، وتقوم بتطوير وتشغيل أساطيل ذاتية القيادة في الولايات المتحدة والصين، ويقع مركزها الرئيسي في فريمونت، كاليفورنيا.