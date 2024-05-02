أصدرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارًا يدين 13 مستثمرًا بمخالفة نظام السوق المالية، مما أدى إلى فرض عقوبات مالية عليهم بالإضافة إلى تكليفهم بدفع مبالغ مالية كبيرة لحساب هيئة السوق المالية.

وأوضحت الأمانة في بيانها على حسابها الرسمي بمنصة “اكس”، أن المدانين قاموا بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، مرتبطة بأوامر بيع، أثناء تداولهم على أسهم عدة شركات. تلك التصرفات أثبتت تلاعبًا واحتيالًا، وأدت إلى خلق انطباع مضلل وغير صحيح في شأن الأوراق المالية للشركات المعنية.

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة، فقد تضمن القرار فرض غرامات مالية متفاوتة على المدانين، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع مبالغ مالية لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية.

وتمت إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، بعد أن قاموا بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، مرتبطة بأوامر بيع، أثناء تداولهم على أسهم عدة شركات.

وتشمل الشركات التي تم التداول عليها خلال الفترة من 4 مايو 2020 وحتى 20 مايو 2021 كلاً من: “وفرة”، “تهامة”، “جازادكو”، “أليانز إس إف”، “اتحاد الخليج الأهلية”، “أسيج”، “التأمين العربية”، “المتحدة للتأمين”، “تكافل الراجحي”، “الوطنية”، و”العمران”.

وفي هذا السياق، فُرضت عقوبات مالية على المدانين، وتم تحديد مبالغ تعويضية لحساب هيئة السوق المالية نظير المكاسب غير المشروعة التي حققوها على محافظهم الاستثمارية.

وتفصيلًا، فقد تم تحديد العقوبات والتعويضات لكل مدان على النحو التالي:

حمود بن عبدالعزيز بن حمود الذياب: غرامة مالية قدرها 90 ألف ريال، وتعويض بقيمة 767.5 ألف ريال.

نوف بنت خالد بن إبراهيم الجريوي: غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال، وتعويض بقيمة 1.2 مليون ريال.

إبراهيم بن خالد بن إبراهيم الجريوي: غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وتعويض بقيمة 89.5 ألف ريال.

مشاعل بنت شاهر بن شائع الشدادي الحربي: غرامة مالية قدرها 5.8 ملايين ريال، وتعويض بقيمة 6.2 ملايين ريال.

يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود: غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، وتعويض بقيمة 1.3 مليون ريال.

وتم إدراج المتضررين من هذه المخالفات للتقدم بدعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم.

#عاجل | سوق المال: إدانة 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال #الإخبارية pic.twitter.com/aYtaKh9Wmn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 2, 2024