أميانتيت السعودية تتوقع ربحاً بـ 639 مليون ريال من تسوية ديون

توقعت شركة أميانتيت العربية السعودية، في افصاح على موقع “تداول السعودية” تسجيل ربح محاسبي بمبلغ 639 مليون ريال سعودي من اتفاقيتي تسوية كامل التسهيلات المستحقة لدى البنك الأهلي السعودي وإجراءات التنازل عن ملكية الشركة التابعة لصالح الصندوق الاستثماري التابع لمصرف الإنماء وإعفاء الشركة من جميع التزاماتها المترتبة عليها تجاه مصرف الإنماء.

فقد أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم، أنها وقعت اليوم اتفاقية تسوية كامل التسهيلات المستحقة لدى البنك الأهلي السعودي والبالغة 313 مليون ريال سعودي، وذلك باكتساب خصم على السداد بنسبة 50% من إجمالي الالتزامات المستحقة لدى البنك على الشركة، حيث سيتم سداد مبلغ 156.5 مليون ريال سعودي، وإعفاء الشركة من المبلغ المتبقي والبالغ 156.5 مليون ريال سعودي كتسوية لكامل التسهيلات المستحقة لدى البنك.

وذكرت أن هذا السداد مشروط بتوفر التدفق النقدي من المتحصلات المتوقعة من زيادة رأس المال عن طريق حقوق الأولوية، وذلك في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية المقررانعقادها بتاريخ 10-08-1445هـ والموافق 20-02-2024م على زيادة رأس المال.

كما أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية اليوم أيضاً أنه تم اكتمال إجراءات التنازل عن ملكية الشركة التابعة لصالح الصندوق الاستثماري التابع لمصرف الإنماء، وإعفاء الشركة من جميع التزاماتها المترتبة عليها تجاه مصرف الإنماء والبالغة قيمتها 572.7 مليون ريال سعودي، والتي تشكل ما نسبته حوالي 50% من إجمالي الالتزامات المستحقة على الشركة لدى البنوك.

وأعلنت بأن الأثر المالي المترتب على هذه الصفقة هو تسجيل ربح محاسبي بقيمة 482.5 مليون ريال سعودي، ولن ينتج عنها أي تدفق نقدي داخل الشركة، وسيتم عكس الأثر المالي في نتائج القوائم المالية للربع الأول لعام 2024.

وأشارت إلى الإعلان الصادر صباح اليوم والخاص بمصرف الإنماء، وإضافةً إلى توقيع الاتفاقية مع البنك الأهلي السعودي، فإن إجمالي الأثر المالي المترتب على هاتين الصفقتين هو تسجيل ربح محاسبي بمبلغ 639 مليون ريال سعودي ولن ينتج عنهم أي تدفق نقدي متوقع داخل الشركة، وهذه يعني زيادة في حقوق الملكية للمساهمين بمبلغ 639 مليون ريال سعودي.

وأكدت أنه بهاتين الصفقتين سيكون قد تمت تسوية حوالي 77% من إجمالي الالتزامات البنكية المستحقة على الشركة، والمتبقي فقط هو الالتزام البنكي لدى بنك البلاد والبالغ 268 مليون ريال سعودي والمعاد جدولتها لمدة عشر سنوات كما هو معلن سابقاً.

ونوهت إلى أن إتمام الصفقة مع البنك الأهلي السعودي مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال عن طريق حقوق الأولوية وتوفر المتحصلات الناتجة عن هذه الزيادة.