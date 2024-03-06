أملاك العالمية للتمويل تزيد رأسمالها إلى مليار ريال

أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل، في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم، عن قرار مجلس الإدارة بتوصية الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بمقدار 113,25 مليون ريال وذلك عن طريق رسملة الاحتياطي النظامي وجزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد عن كل ثمانية أسهم.

وبذلك يرتفع رأس المال من 906 ملايين ريال إلى 1,019 مليار ريال.

وذكرت شركة أملاك العالمية للتمويل أن زيادة رأس المال تهدف لدعم العمليات التوسعية للشركة وتعزيز ملاءتها ونموها، وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة بعد حصولها على ترخيص لمزاولة أنشطة تمويلية جديدة.

وستتم رسملة الاحتياطي النظامي البالغ قدره 101,934,000 ريال سعودي ورسملة جزء من الأرباح المبقاة بمبلغ قدره 11,316,000 ليكون مجموع الزيادة مبلغ قدره 113,250,000 ريال سعودي.

وسيكون تاريخ الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم تحديده لاحقا.

وفي حال وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.