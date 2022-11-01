أمريكانا تعتزم طرح 30% من أسهمها في إدراج مزدوج في السعودية والإمارات

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 06\04\1444هـ الموافق 31\10\2022، المتضمن الموافقة على طلب الطرح العام الأولي المزدوج والمتزامن في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المقدم من شركة “أمريكانا” للمطاعم العالمية بي إل سي، صاحبة امتياز مطاعم “كيه اف سي” و”بيتزا هت” في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، من خلال تسجيل أسهمها وطرح (2,527,089,930) سهماً تمثل (30%) من إجمالي أسهمها. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المكملة قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

و”أمريكانا” مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وكونسورتيوم استثماري بقيادة رجل الأعمال في دبي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية المدرجة في دبي.

وتحتوي نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المكملة على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وأشارت إلى أن هذا الطرح المزدوج يعد الأول من نوعه في السوق المالية السعودية، وأن قرار الاكتتاب في الشركات الأجنبية قد ينطوي على مخاطر عالية تتطلب الاطلاع على عدد من التنظيمات والتعليمات المرتبطة بالسوق المالية السعودية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، لذلك يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المكملة، واللتين تحتويان على معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل مخاطره المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المكملة، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.