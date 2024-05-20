ألف للتعليم تعلن عن نيتها طرح أسهمها في سوق أبوظبي

أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة بي ال سي، اليوم، عن عزمها طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراجها في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
تفاصيل طرح شركة ألف للتعليم:
- عدد الأسهم المطروحة: 1.4 مليار سهم، تمثل 20% من إجمالي أسهم الشركة.
- نوع الأسهم: أسهم عادية حالية مملوكة لشركة تيكنوفا للاستثمار وشركة كريبتونايت للاستثمار.
- شريحتا الاكتتاب:
- الشريحة الأولى:
- المستثمرون الأفراد والمستثمرون الآخرون (الأشخاص الطبيعيون والشركات والمؤسسات).
- فترة الاكتتاب: من 28 مايو إلى 4 يونيو 2024.
- الشريحة الثانية: المستثمرون المحترفون.
- فترة الاكتتاب: من 28 مايو إلى 5 يونيو 2024.
- الشريحة الأولى:
- سعر السهم: لم يتم تحديده بعد.
- تاريخ بدء التداول: 12 يونيو 2024 (أو خلال فترة قريبة).
ملكية الشركة: تعود ملكية غالبية حصص ألف للتعليم إلى مجموعة أبوظبي كابيتال جروب، وهي من أكبر مجموعات الاستثمار المؤسسي الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الحصول على فتوى شرعية: أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول فتوى شرعية تؤكد أن الطرح يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
دعم حكومي: تحظى ألف للتعليم بدعم قوي من حكومة الإمارات العربية المتحدة، التي تُخصص 15% من ميزانيتها الاتحادية للتعليم.