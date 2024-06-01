ألف للتعليم تزيد حصة الأفراد في طرحها العام إلى 140 مليون سهم

أعلنت شركة ألف للتعليم عن قيام «المساهمين البائعين» بممارسة حقهما في زيادة عدد أسهم الطرح المخصصة للشريحة الأولى أي الأفراد ضمن الطرح العام الأولي للشركة من 112 مليون إلى 140 مليون سهم عادي، تلبيةً للطلب الكبير من قبل المستثمرين.

ونتيجةً لقرار المساهمين البائعين زيادة حجم الأسهم المخصصة للشريحة الأولى، سيتم تخصيص 1,26 مليار سهم للشريحة الثانية بدلاً من 1,28 مليار سهم، فيما يبقى إجمالي أسهم الطرح من دون تغيير عند 1,4 مليار تمثل ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

واستناداً إلى النطاق السعري المعلن عنه سابقاً، والذي يتراوح بين 1.30 و1.35 درهم للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الطرح للشريحة الأولى الآن بين 182 مليون درهم و189 مليون درهم تمثل ما نسبته 10% من حجم الطرح العام الأولي.

يُشار إلى أن جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب ليست جديدة، وإنما هي أسهم حالية مملوكة للمساهمين البائعين، شركتي تيكنوفا للاستثمار – شركة الشخص الواحد وكريبتونايت للاستثمار اللتين تبيعان ما نسبته 20% من أسهم ألف للتعليم، وتحتفظ الشركتان بملكية 68% و12% على التوالي من أسهم الشركة عقب الطرح. ووفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة والمساهمين البائعين ومديري السجل المشتركين، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهمين البائعين بعد الإدراج لفترة حظر بيع تبدأ من تاريخ سريان اتفاقية التعهد بالتغطية وتمتد لما يشمل 180 يوماً من تاريخ الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتبقى فترات الاكتتاب كما هي، حيث يُغلق باب الاكتتاب أمام الشريحة الأولى في 4 حزيران / يونيو 2024، في حين تنتهي فترة اكتتاب الشريحة الثانية بتاريخ 5 يونيو 2024.

سيتم تحديد السعر النهائي للطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر بعد إغلاق اكتتاب الشريحة الثانية، ومن المتوقع الإعلان عنه بتاريخ 6 يونيو 2024.

ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الأسهم للتداول في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في 12 يونيو 2024، وذلك حسب ظروف السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قبول الأسهم للتداول.