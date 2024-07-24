85 مليار دولار إيرادات “ألفابت” في 3 أشهر.. الذكاء الاصطناعي يقفز بالأرباح

حققت شركة “ألفابت” (Alphabet)، الشركة الأم لشركة “غوغل“، ربعا آخر من النمو، وسط تحول مدفوع بالذكاء الاصطناعي في محرك البحث واسع الانتشار.

وارتفعت إيرادات عملاق التكنولوجيا الأمريكي “ألفابت” خلال الربع الثاني من 2024 (الفترة من أبريل إلى يونيو 2024) لتصل إلى 84.74 مليار دولار، بزيادة بلغت 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

إيرادات “ألفابت” تنمو أكثر من 10% لرابع ربع

والربع الثاني من 2024، يمثل الربع الرابع على التوالي الذي يتجاوز فيه نمو إيرادات “ألفابت”، على أساس سنوي نسبة 10%، وذلك على الرغم من أن وتيرة النمو فيه قد تباطأت قليلا عن الربع الأول من 2024.

وتجاوزت إيرادات الربع الثاني من 2024 لشركة ” Alphabet”، توقعات المحللين التي توجه المستثمرين، والتي كانت تبلغ نحو 84.19 مليار دولار، وفقًا لشركة FactSet Research.

صافي الربح يقفز إلى 23.62 مليار دولار

وارتفع صافي ربح عملاق التكنولوجيا الأمريكي ” Alphabet”، إلى نحو 23.62 مليار دولار في الربع الثاني من 2024، مقابل نحو 18.37 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بنسبة زيادة 29%.

معالجة مخاوف المعلنين من الذكاء الاصطناعي

وأظهر تقرير الربع الثاني من 2024، الذي صدر الثلاثاء، أن “غوغل“، لا تزال تعالج مخاوف المعلنين من ميزة الذكاء الاصطناعي، والتي تم إضافتها في مايو الماضي، وترد على المستخدمين لمحرك البحث، ما يقلل من عرض الروابط التقليدي ذات الصلة لمواقع الويب المتعلقة بكلمة البحث.

وعلى الرغم من أن إضافة هذه الميزة، أثار الخوف والغضب بين الناشرين عبر الإنترنت الذين يشعرون بالقلق من انخفاض حركة المرور الخاصة بهم، إلا أن “غوغل” لا تزال مزدهرة، وتدفع نجاح “ألفابت”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، ساندر بيتشاي، للمحللين خلال مؤتمر عبر الهاتف الثلاثاء:” يقوم الذكاء الاصطناعي بتوسيع أنواع الاستفسارات التي يمكننا معالجتها”.

أسهم “ألفابت” ترتفع 30% منذ بداية العام

وتأرجح سعر سهم “ألفابت”، بين الانخفاضات الطفيفة، والمكاسب الطفيفة في التداولات الممتدة بعد صدور التقرير.

وارتفعت أسهم ” Alphabet”، بنسبة 30% حتى الآن هذا العام، مستفيدة إلى حد كبير من الإثارة المحيطة بفرص كسب المال التي يوفرها ظهور الذكاء الاصطناعي، وهو المجال الذي تحاول شركة “غوغل” استغلاله من خلال قسم DeepMind، وتقنية Gemini.

قسم الحوسبة السحابية في “غوغل” الأسرع نموا

ويستفيد أيضا من الذكاء الاصطناعي، قسم الحوسبة السحابية في “غوغل”، الذي يشرف على مراكز البيانات اللازمة لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي، حيث حقق هذا القسم، وهو القطاع الأسرع نموًا في “غوغل”، إيرادات بلغت 10.3 مليار دولار في الربع الثاني من 2024، بزيادة قدرها 29% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها قسم الحوسبة السحابية إلى عتبة الإيرادات البالغة 10 مليارات دولار خلال ربع واحد.

وفي محاولة لجذب المزيد من العملاء إلى قسم الحوسبة السحابية التابع لها، كانت “غوغل” تسعى لشراء شركة “ويز” (Wiz)، المتخصصة في الأمن السيبراني مقابل 23 مليار دولار، لكن تلك المحادثات توقفت.