أكوا باور تبدأ اصدار صكوك بقيمة 1,8 مليار ريال

أعلنت شركة “أكوا باور” في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن بدء إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي ضمن برنامجها للصكوك المحلية البالغ 5 مليارات ريال، وذلك عن طريق طرح خاص.

وبينت الشركة أن قيمة الطرح ستكون 1,8 مليار ريال بحد أقصى، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك مليون ريال، وسيتم تحديد مبلغ وشروط طرح الصكوك وفقاً لظروف السوق.

وسيكون تاريخ بداية الطرح 10 كانون الثاني / يناير الجاري، ونهايته 21 شباط / فبراير المقبل، وسيستهدف العملاء المؤسسيون والمؤهلون على النحو المحدد في قائمةالمصطلحات المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية وفقا للمادة 8 (أ) (1) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وقد قامت “أكوا باور” بتعيين شركة “إتش إس بي سي العربية السعودية” وشركة “إس إن بي كابيتال” بصفتهما مديري الطرح ومديري سجل اكتتاب المشتركين، وستكون مدة استحقاق الصك 7 سنوات مع خيار الشراء في السنة الخامسة من تاريخ الإصدار، حسب ظروف السوق.

ويمكن استرداد قيمة الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة على النحو المفصل في نشرة الطرح فيما يتعلق بالصكوك، وستعلن الشركة عن أي مستجدات جوهرية أخرى ذات صلة لمساهميها في الوقت المناسب.

هذا الإصدار هو جزء من برنامج أكوا باور للصكوك المحلية البالغ 5 مليارات ريال سعودي والذي تمت الموافقة عليه وإعلانه في نشرة إصدار الإكتتاب.