أكبر طرح في السعودية في 2024 بـ 341 مليار ريال

استقطب طرح “مجموعة فقيه للرعاية الصحية” طلبات إجمالية من قبل المؤسسات بقيمة 341 مليار ريال (91 مليار دولار)، ليبلغ حجم تغطية الاكتتاب نحو 119 مرة، وهو أكبر اكتتاب عام في السعودية لعام 2024.

وقد أعلنت “مجموعة فقيه للرعاية الصحية”، في بيان اليوم، عن تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري عند 57.5 ريال للسهم، ما يعني أن الشركة ستجمع ما يصل إلى 2.9 مليار ريال من بيع 21.47% من أسهمها في السوق المالية السعودية.

وقالت الشركة إن القيمة السوقية للشركة ستبلغ عند الإدراج نحو 13.3 مليار ريال (3.6 مليار دولار).

وسيبدأ اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة خلال الفترة من 21 أيار / مايو وحتى 22 مايو الجاري، فيما لم تحدد الشركة بعد توقيت بدء التداول.

وحققت المجموعة، التي تأسست في 1978، صافي ربح بلغ 232 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2023، بينما بلغ صافي الربح المعدل 414 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 15.3% على أساس سنوي، مع هامش ربح بلغ 18.3%.

وتمتلك المجموعة 4 مستشفيات و5 مراكز طبية، بسعة إجمالية 835 سريراً، وتطمح لزيادة عدد مستشفياتها إلى 7، ومراكزها الطبية إلى 9 بحلول 2028، بما يضيف إلى سعتها الاستشفائية 840 سريراً جديداً.

وعيّنت المجموعة شركة “إتش إس بي سي العربية السعودية” كمستشار مالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب، و”شركة العربي المالية” و”شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية” كمديرين لسجل الاكتتاب ومتعهدين لتغطية الطرح. كما تم تعيين “شركة موليس آند كومباني السعودية المحدودة” كمستشار للمساهمين البائعين.

وشهدت السوق المالية السعودية، أضخم أسواق المال وأكبرها قياسا بحجم السيولة في العالم العربي، زيادة في عمليات الطرح العام الأولي لشركات قطاع الرعاية الصحية في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية وشركة النهدي الطبية وشركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما).