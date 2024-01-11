رياح 2024 تعصف بأكبر رابح للثروة في آسيا خلال 2023

براجوغو بانجستو، أكبر رابح للثروة في آسيا عام 2023، احتل الأربعاء، المركز الأول بين أكبر الخاسرين في العالم منذ بداية 2024، بعد كل من برنارد أرنو الفرنسي، وإيلون ماسك مؤسس شركة “تسلا“، الذين شهدوا أكبر تراجعا في ثرواتهم، خلال 9 أيام.

وبلغت خسائر بانجستو، وماسك، وأرنو، نحو 5.73 و11.5 و14.2 مليار دولار بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء، بحسب مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات.

براجوغو يخسر 4 مليارات دولار في يوم

وبالعودة إلى أكبر رابح للثروة في آسيا، براجوغو بانجستو، فقد خسر مؤسس “باريتو باسيفيك غروب” للكهرباء والصناعة 4 مليارات دولار الثلاثاء الماضي وحده، ليصل إجمالي الخسارة التي تكبدها منذ الشهر الماضي إلى نحو 6 مليارات دولار، بحسب مؤشر “بلومبرغ”.

وبعد هذه الخسائر، فقد اقتنص لو توك كوونغ، مالك شركة تعدين الفحم “بي تي بايان ريسورسز”، لقب أغنى شخص في إندونيسيا بثروة تبلغ 27.9 مليار دولار، مقابل ثروة تقدر بنحو 25.3 مليار دولار لصالح براجوغو.

أسباب خسائر أغنى شخص في إندونيسيا

السبب الرئيسي لهذه الهزة العنيفة لثروة براجوغو، هو الانهيار المفاجئ لأسهم شركة “بي تي باريتو رينيوبلز إنيرجي” التابعة لمجموعة “باريتو باسيفيك غروب”، بنحو 20% أمس الثلاثاء، بعد قفزة تتجاوز الـ 850% عقب إدراجها في أكتوبر، وحتى نهاية ديسمبر.

ارتفاع الأسهم العام الماضي أثارت دهشة المستثمرين، وخفض بنك “جيه بي مورغان” تصنيف أسهم “باريتو باسيفيك” ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن تقييمها مبالغ فيه، بعدما حققت مكاسب مرتفعة للغاية.

وكان براجوغو، خلال العام الماضي قد أضاف لثروته نحو 26.5 مليار دولار بعد طرح شركة “باريتو رينيوابلز”، المنتجة للطاقة الحرارية الأرضية التي تشكل ما يقرب من نصف ثروته، للاكتتاب العام.