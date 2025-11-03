أكبر تراجع للأسهم السعودية إثر تأجيل رفع سقف ملكية الأجانب

تراجعت الأسهم السعودية بنهاية تداولات أمس الأحد أولى جلسات الأسبوع الجاري والأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بنسبة 1.03% (120 نقطة) ليصل مؤشر تاسي إلى 11536 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال بعد تأجيل رفع سقف ملكية الأجانب للعام المقبل.

وتمثل تراجعات يوم أمس الأحد أكبر وتيرة تراجع خلال 26 جلسة أو منذ 25 سبتمبر/أيلول الماضي. فيما التراجع بالنقاط هو الأكبر منذ 22 يوليو/تموز الماضي، وذلك على الرغم من إنهاء سوق الأسهم السعودية (تداول) شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 بأداء إيجابي قوي محققة مكاسب سوقية هائلة تجاوزت 349.77 مليار ريال (حوالي 93.3 مليار دولار) ومؤكدة ثقة المستثمرين ومرونة السوق.

شركة أرامكو

تأتي تراجعات المؤشر بضغط رئيسي من سهم شركة أرامكو السعودية ثاني أكبر الشركات وزناً في المؤشر، بعد تراجعه 1% إلى 25.64 ريال.

وتراجع سهم الراجحي الأكبر وزناً في المؤشر 2.5% ليصل إلى 103.1 ريال بعد هبوطه بنحو 4% يوم الخميس الماضي كونه كان أكبر المستفيدين من رفع سقف الملكية للأجانب، ما دعم ارتفاعات القوية للسهم عقب خبر لبلومبرغ في سبتمبر/ايلول الماضي.

إرجاء رفع سقف ملكية الأجانب

كانت “بلومبرغ” نقلت عن عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، الذي يبلغ حالياً 49%، مضيفاً “أعتقد أننا شبه جاهزين”، متوقعاً دخول القرار حيّز التنفيذ، حينها، “قبل نهاية العام”.

ولكن خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار الجاري في الرياض خلال الأسبوع الماضي، أعلن محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية أن تعديل سقف الأجانب في الأجندة في العام المقبل، ولم يحدد النسبة الجديدة، مشيراً إلى إمكانية أن تكون بشكل تدريجي.

وكانت السوق السعودية قفزت بأعلى وتيرة في 5 سنوات بعدما نشرت “بلومبرغ” تصريح عضو مجلس الإدارة، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بقرب فتح السوق للأجانب في العام 2025، وصعد سهما الراجحي والأهلي بالحد الأعلى، إلى جانب عدد من الأسهم نظير تدفقات أجنبية محتملة مع زيادة أوزان الأسهم في المؤشرات.

وقدر بنك جي بي مورجان أن ذلك التعديل يجذب استثمارات بنحو 10.6 مليار دولار، وكتب بانكاج جوبتا المحلل لدى “جيه بي مورجان” في تقرير إن مصرف الراجحي؛ ثاني أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول، سيكون أكبر مستفيد من التغييرات التنظيمية باستقطاب استثمارات محتملة بنحو 6 مليارات دولار، كما أن البنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء سيأتيان بعده من حيث جاذبيتهما للاستثمارات.

وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أحد أكبر شركة البتروكيماويات في العالم بنسبة 2.1% إلى 59.8 ريال بعد نتائج دون التوقعات.

وسجلت “سابك” تراجعاً في أرباحها للربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ 440 مليون ريال، دون التوقعات التي جمعتها وكالة بلومبرغ، بانخفاض نسبته 56% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة في إفصاح على “تداول” أمس الأحد إن التراجع يعود بشكل رئيسي الى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة.

أكبر التراجعات

جاءت أكبر تراجعات السوق لسهم نسيج بـ 7.6% ثم “أمريكانا” و”ساكو” بتراجعات تجاوزت 6% بعد نتائج دون التوقعات للربع الثالث.

أكبر الارتفاعات

تصدر الارتفاعات أسهم صناعات بالنسبة القصوى، ثم أسيج ويو سي آيي سي ووفرة بأكثر من 5%.

فيما يخص السيولة، فقد تراجعت 44% مقارنة بجلسة يوم الخميس الماضي، مسجلة 4.44 مليار ريال.