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أقوى تعافي في تاريخ وول ستريت لـ ميتا يرفع ثروة زوكربيرغ لـ 169.5 مليار دولار

فريق التحرير by فريق التحرير
ميتا

قفز سعر سهم ميتا 21% اليوم الجمعة مما يعني تسجيل أقوى عودة في تاريخ وول ستريت بحسب بلومبرغ، ليرتفع صافي ثروة المؤسس المشارك لـ”فيسبوك” مارك زوكربيرغ بمقدار 27.1 مليار دولار لتبلغ ثروته الآن 169.5 مليار دولار متقدما على بيل غيتس لينتقل إلى المركز الرابع على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

ويُتوقع أن يضيف سهم ميتا 200 مليار دولار إلى قيمته السوقية. وتعد هذه أكبر إضافة للقيمة السوقية في جلسة واحدة، متجاوزة المكاسب البالغة 190 مليار دولار التي حققتها شركة “أبل”، و”أمازون” في 2022.

و تجاوزت نتائج أعمال “ميتا” الفصلية توقعات وول ستريت مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنحو 20%. لتصل لأعلى مستوياتها على الإطلاق، وأزاحت “ميتا”، التي خفضت عدد الموظفين 22% خلال 2023، الستار عن عن خطط إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار، وأعلنت عن أول توزيعات أرباح ربع سنوية لها. وتقوم الشركة بتخفيضات هائلة في التكاليف منها تسريح الموظفين وتستثمر في الإنفاق على عمليات تطوير الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعزيز فاعلية استهداف إعلاناتها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...