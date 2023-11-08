تستعد مجموعة أغذية “الإماراتية” الدخول إلى سوق صناعة الأغذية في السعودية العام القادم 2024، من خلال بناء مصنع جديد للبروتينات.

قال شريف الفحّام الرئيس التنفيذي للإدارة المالية بمجموعة أغذية، إن أغذية تبني مصنعاً جديداً للبروتينات في السعودية باستثمارات تبلغ 85 مليون درهم (ما يعادل 23 مليون دولار)، وسيبدأ الإنتاج مطلع الربع الثاني من عام 2024.



وأوضح الفحام في مقابلة مع قناة العربية، أن ما يتراوح بين 50 إلى 51 بالمائة من العمليات يتركز في الإمارات، و20 بالمائة في باقي الدول العربية، و17 بالمائة في مصر، كما وصلت استثمارات المجموعة في الهند إلى 100 مليون درهم، وتطمح لمضاعفتها في الأعوام القادمة.



وذكر أن قيمة النقد لدى المجموعة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغت 500 مليون درهم، ويستخدم في عدة اتجاهات، منها تمويل الابتكار والاستثمارات، لافتاً إلى أن حجم القروض المسددة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ 900 مليون درهم.



وقال إن المجموعة حققت نتائج فصلية قوية، وجاءت متوافقة مع التوقعات، وكان أكثر القطاعات نمواً قطاع الوجبات الحفيفية بنمو قوي 64 بالمائة مدفوعا بالابتكارات المتعددة في قطاع التمور.



وأوضحت الشركة، ارتفاع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 10.9 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 3.27 مليار درهم “نمو بنسبة 9.1 بالمائة في الأحجام و1.8 بالمائة من التسعير”، مع أداء قوي لأقسام الوجبات الخفيفة والأعمال الزراعية والمياه والأغذية مما خفف من تأثير خفض العملة في مصر، وزيادة الإنتاج المحلي لمنتجات البروتين في السعودية، وخلفية أكثر تنافسية وحساسية أعلى للأسعار في الأردن.