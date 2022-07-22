أعلى مكاسب أسبوعية للأسهم السعودية منذ 2020

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع أمس بمكاسب هي الأكبر منذ نيسان/أبريل 2020 بنسبة 7,4% بواقع 825 نقطة، ليغلق مؤشر “تاسي” الرئيسي عند مستوى 11987,97 نقطة، بدعم من صعود جميع القطاعات باستثناء قطاع التأمين.

وصعد قطاع المواد الأساسية 8,88% وقطاع البنوك 8,76% والطاقة 6,59% والاتصالات 1,56%.

وارتفع متوسط قيم التداول خلال الجلسة الواحدة بنسبة 20% إلى 6 مليارات ريال مقارنة مع 5 مليارات ريال للأسبوع الأسبق قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.

وارتفع متوسط كميات التداول خلال الجلسة الواحدة بنسبة 12.4% إلى حوالي 169 مليون سهم، مقارنة مع 150,3 مليون سهم للأسبوع الأسبق قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.

وسجل “نمو – السوق الموازية”، مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 1,93% بواقع 397,43 نقطة لينهي الأسبوع عند مستوى 20,960 نقطة.