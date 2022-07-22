.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأسواق المالالأسهم

أعلى مكاسب أسبوعية للأسهم السعودية منذ 2020

.ط by
أعلى مكاسب أسبوعية للأسهم السعودية منذ أبريل 2020
أعلى مكاسب أسبوعية للأسهم السعودية منذ أبريل 2020

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع أمس بمكاسب هي الأكبر منذ نيسان/أبريل 2020 بنسبة 7,4% بواقع 825 نقطة، ليغلق مؤشر “تاسي” الرئيسي عند مستوى 11987,97 نقطة، بدعم من صعود جميع القطاعات باستثناء قطاع التأمين.

وصعد قطاع المواد الأساسية 8,88% وقطاع البنوك 8,76% والطاقة 6,59%  والاتصالات 1,56%.

وارتفع متوسط قيم التداول خلال الجلسة الواحدة بنسبة 20% إلى 6 مليارات ريال مقارنة مع 5 مليارات ريال للأسبوع الأسبق قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.

وارتفع متوسط كميات التداول خلال الجلسة الواحدة بنسبة 12.4% إلى حوالي 169 مليون سهم، مقارنة مع 150,3 مليون سهم للأسبوع الأسبق قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.

وسجل “نمو – السوق الموازية”، مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 1,93% بواقع 397,43 نقطة لينهي الأسبوع عند مستوى 20,960 نقطة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا