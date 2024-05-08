أعلى أرباح منذ عام 2006 تحققها الاتصالات السعودية إس تي سي

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 3.3 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري لتدعم نمو الأرباح بمعدل 5.7% على أساس سنوي وهو أفضل أداء في تلك الفترة منذ عام 2006. ونقلت بلومبرغ أن الأرباح جاءت من نمو الإيرادات فضلا عن انخفاض قيمة ضريبة الدخل والزكاة وفقا للبيانات المالية للشركة المعلنة يوم الأربعاء بالسوق المالية السعودية. وارتفعت الإيرادات بنفس نسبة نمو الأرباح تقريباً وذلك في السعودية بنسبة 1.2%، فيما ارتفعت إيرادات الشركات التابعة بنسبة 13%.

وارتفعت أرباح “إس تي سي” بنسبة 44.5% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 2.27 مليار ريال في الربع الرابع من 2023.