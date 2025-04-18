تفاؤل بالمحادثات التجارية يدفع أصول الأسواق الناشئة للانتعاش

سجّلت أصول الأسواق الناشئة انتعاشاً ملحوظاً بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أبدى فيها استعداده للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، ما أعاد بعض الثقة إلى أوساط المستثمرين الدوليين.

وجاء هذا الارتفاع عقب إعلان ترمب عن “تقدم كبير” في مفاوضاته مع اليابان، معرباً عن تفاؤله بإبرام اتفاق “جيد” مع الصين، إلى جانب إمكانية التوصل إلى تفاهمات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، دون تحديد جدول زمني لذلك. وأكد أن إبرام هذه الاتفاقات سيتطلب تنازلات من الجانب الآخر.

وحظيت المحادثات بين واشنطن وطوكيو بتركيز خاص من الأسواق، حيث تُعد بمثابة اختبار للدول المترددة في الانخراط بالمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وسط تساؤلات حول حجم التنازلات المطلوبة مقابل تخفيف الرسوم الجمركية.

في هذا السياق، ارتفع مؤشر أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 0.8%، كما صعد مؤشر العملات بنسبة 0.3%، بدعم من صعود البيزو المكسيكي بنسبة 1.1%، بعد إعلان ترمب عن مكالمة وصفها بـ”المثمرة” مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم.

وقال خوان بيريز، متداول العملات في شركة “مونكس”: “العملات الناشئة تستفيد من تجدد الآمال في التوصل إلى حلول للنزاعات التجارية، خاصة مع مؤشرات على مرونة أكبر من الجانب الأميركي”.

لكن على النقيض، شهدت عملات أوروبا الشرقية تراجعاً، وكان الفورنت المجري والكرونة التشيكية من بين الأسوأ أداءً.

أما في تركيا، فقد فاجأ البنك المركزي الأسواق برفع سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع من 42.5% إلى 46%، في محاولة لطمأنة المستثمرين وسط اضطرابات داخلية ومخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية. وقد انعكس القرار إيجاباً على الليرة التركية، التي كانت من بين الأفضل أداءً أمام الدولار يوم الخميس.

وفي مصر، اتخذ البنك المركزي خطوة لخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، حيث خفض سعر الإيداع بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25%، وكذلك خفض سعر الإقراض بنفس النسبة ليبلغ 26%، في محاولة لدعم الاقتصاد وتحفيز النمو المحلي.