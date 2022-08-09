أسواق السعودية تتفوق في مؤشر مورجان ستانلي العالمي

أظهرت بيانات “مؤشر مورجان ستانلي العالمي” للأسهم العالمية تفوق أسواق السعودية على نظيراتها الإقليمية والعالمية وبفارق كبير، إذ بينما تراجعت معظم الأسواق العالمية على “مؤشر مورجان ستانلي العالمي”، ارتفع “مؤشر مورجان ستانلي السعودية” بنسبة تجاوزت 10% و”مؤشر مورجان ستانلي الإمارات” حوالى 4% بين 1 كانون الثاني / يناير و 2 آب / أغسطس 2022 في ظل ارتفاع أسعار النفط.

وقد توقع بنك مورجان ستانلي أن تتدفق استثمارات بقيمة 82 مليار دولار إلى أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تفوق أداء أسواق المنطقة على نظيراتها العالمية. وقال البنك إن التدفقات ستنتعش مع زيادة صناديق الأسواق الناشئة العالمية تعرضها للمنطقة مع زيادة وزن الأسواق في مؤشر مورجان ستانلي.

وتوقع محللو مورجان ستانلي، أن تزيد أوزان أسواق السعودية والإمارات والكويت بشكل كبير في المؤشر، بينما ستستفيد قطر أيضاً بفضل ارتفاع أسعار الغاز واستضافتها لكأس العالم.

وإذا انتهى العام الآن، لكان المستثمر في “مؤشر مورجان ستانلي العالمي” للأسهم العالمية قد خسر 15%، وهو أدنى عائد منذ عام 2008.

وأضاف التراجع الواسع النطاق عبر فئات الأصول عنصراً آخر من المعاناة للمستثمرين أيضاً، من الواضح أن كل من الأسهم والسندات تعرضت لضربات حادة.

أداء الأسواق العالمية على مؤشر مورجان ستانلي بين 1 يناير – 2 أغسطس 2022

ومن النادر حدوث انخفاض متزامن في الأسهم والسندات. عندما تنخفض أسعار الأسهم بسبب ضعف الاقتصاد، ترتفع أسعار السندات عادة بسبب التوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة، مما يعزز تنويع المحفظة. على العكس من ذلك، غالباً ما تستفيد الأسهم من اقتصاد أقوى، بينما تتعرض السندات للبيع. كان الانخفاض المزدوج للأسهم والسندات هذه المرة مدفوعاً بارتفاع التضخم والارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة والاعتقاد بأن الوضع الاقتصادي سيتدهور. وقد خسر المستثمر في مؤشر فاينانشال تايمز للسندات الحكومية العالمية 13% حتى الآن في عام 2022، ما يجعل هذا العام للمرة الأولى منذ عام 1986، تاريخ إنشاء المؤشر، يشهد انخفاضاً من خانتين عشريتين في كل من الأسهم والسندات على مستوى العالم.

علاوة على ذلك ، تعرضت أسواق الأسهم لضربة في كل مكان تقريباً. فقد انخفضت الأسهم في أوروبا واليابان والأسواق الناشئة، وفي النتيجة، كان هناك عدد قليل من الرابحين. وارتفع مؤشر بلومبيرج للسلع، الذي يشمل الطاقة والسلع الزراعية والصناعية، بنسبة 18% منذ يناير. وعززت شركات النفط والغاز وضعها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والاضطراب الهائل في إمدادات النفط والغاز الذي أعقب ذلك. ولذلك ارتفعت مؤشرات أسهم مورجان ستانلي لمصدري النفط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وكذلك الحال بالنسبة للبرازيل وإندونيسيا، اللتين تنتجان سلعاً أخرى.