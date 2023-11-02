“أسوأ خطأ في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية”، ملياردير يتهم يلين ويلمح لضرورة استقالتها

أكد ستانلي دروكنميلر ميلياردير صناديق التحوط الشهير أن أكبر خطأ فادح في تاريخ الوزارة يتكرر الآن وأن الخطأ الذي ارتكبه “ألكسندر هاميلتون” -أول وزير للخزانة في الولايات المتحدة والذي تولى المنصب من 1789 إلى 1795- وها هي جانيت يلين ترتكب ذات الخطأ وقال إنه ليس لدي أي فكرة عن سبب عدم استدعائها لهذا السبب، فليس لها الحق في الاستمرار في المنصب بعد ذلك.

ويتهم دروكنميلر وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” -التي تم تعيينها في هذا المنصب في يناير 2021- بارتكاب أسوأ خطأ في تاريخ الخزانة الأمريكية مما أدى إلى وصول الديون الحكومية لمستويات كارثية حين أهدرت فرصة إعادة تمويل الديون بفائدة أقل قبل أن ترتفع أسعار الفائدة لمستويات عالية، ويشير دروكنميلر إن ذلك ساهم في وقوع كارثة ديون.

وأوضح المستثمر الملياردير خلال مؤتمر عقدته “روبن هود” الأسبوع الماضي أن “يلين” فوتت فرصة إصدار المزيد من السندات الحكومية طويلة الأمد قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة أوائل عام 2022.

وأشار إلى أنه عندما كانت أسعار الفائدة قرب الصفر، كانت “يلين” تصدر سندات لأجل عامين بفائدة أعلى 15 نقطة أساس، في حين كان بإمكانها إصدار سندات استحقاق 10 سنوات عند 70 نقطة أساس أو أخرى 30 عامًا عند 180 نقطة أساس.

وتتركز رؤية الملياردير في أنه كان على الحكومة الأمريكية الالتزام بأسعار فائدة أقل على ديون طويلة المدى عندما كانت الفرصة متاحة أمامها، على غرار الطريقة التي قام بها العديد من أصحاب المنازل في الولايات المتحدة بإعادة تمويل رهونهم العقارية بفوائد أقل وتكبد تكاليف زهيدة. كما حذر من أن خطأ “يلين” أدى إلى تفاقم الوضع المالي الأمريكي، مشيرًا إلى أنه في حال ظلت العوائد كما هي فإن نفقات الفائدة السنوية للحكومة الأمريكية ستصل إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033، وإلى 7% بحلول 2043.

يذكر أن الولايات المتحدة تجاوزت الحدّ القانوني للاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار، مما يضع واشنطن على شفا مواجهة مالية، ومع الديون القياسية، يتزايد الضغط على ميزانية الاقتصاد الأكبر في العالم والذي يدعم جبهتي حرب الأولى في أوكرانيا والثانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.