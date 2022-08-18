أسلاك السعودية توقع اتفاقية لشراء 30% من “ايه ون فينس” العربية للصناعة

أعلنت شركة إتحاد مصانع الأسلاك في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توقيع اتفاقية شراء حصص للاستحواذ على نسبة 30% من رأسمال شركة “ايه ون فينس العربية للصناعة”، وتخضع الاتفاقية لموافقة الهيئة العامة للمنافسة والجهات النظامية الأخرى ذات الاختصاص لإتمامها. كما تخضع الاتفاقية لعدد من الشروط اللازم استيفائها بتاريخ 30 تشرين الأول / أكتوبر 2022 كحد أقصى.

يأتي ذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) بتاريخ 20 شباط / فبراير 2022 مع شركة “ايه ون فينس دي إم سي سي” الإماراتية للاستحواذ المحتمل على حصة في ملكية شركة “ايه ون فينس العربية للصناعة” (شركة محدودة أجنبية) والمملوكة بالكامل لشركة “ايه ون فينس دي إم سي سي” (الإماراتية)، وإعلانها بتاريخ 19 أيار / مايو 2022 عن تمديد المذكرة بموجب ملحق لمذكرة التفاهم وذلك لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد بموجب إتفاق كتابي بين الطرفين.