أسعار المواد الغذائية في العالم تتراجع 8,6% في يوليو

واصلت أسعار المواد الغذائية في العالم تراجعها في تموز / يوليو للشهر الرابع على التوالي مع تدني أسعار القمح لأول مرة، بحسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو). وقالت المنظمة الأممية في بيان إن أسعار الغذاء العالمية “تراجعت بشكل كبير” الشهر الماضي، لكنها حذرت من استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإنتاج المستقبلي.

وبلغ مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، في المتوسط ​​140,9 نقطة في يوليو الماضي، بانخفاض بحوالي 8,6% عن حزيران / يونيو. ويعد هذا أكبر انخفاض شهري في قيمة المؤشر منذ تشرين الأول / أكتوبر 2008 والانخفاض الرابع على التوالي على أساس شهري. ومع هذا، يظل المؤشر أعلى بنسبة 13,1% مما كان عليه في يوليو 2021.

وأوضح ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين في الفاو في بيان “أن تراجع أسعار السلع الغذائية من مستويات مرتفعة للغاية أمر مرحب به خاصة عندما ينظر إليه من وجهة نظر الوصول إلى الغذاء”. وأضاف “مع ذلك، لا تزال هناك العديد من الشكوك حول المستقبل الغذائي العالمي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة التي يمكن أن تؤثر على آفاق الإنتاج المستقبلية وسبل عيش المزارعين والتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة وتحركات العملة، وكل هذه المؤشرات تشكل ضغوطًا خطيرة على الأمن الغذائي العالمي”.

وقد انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 19,2% في يوليو مقارنة بمستواه في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ 10 أشهر.

وهبط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 11.5% خلال الشهر، ولو أنه بقي أعلى بنسبة 16,6% من قيمته المسجلة في يوليو 2021. وانخفضت أسعار جميع الحبوب التي يشملها المؤشر وعلى رأسها القمح الذي انخفضت أسعاره العالمية بنسبة ملحوظة بلغت 14,5%، ويعود ذلك بجزء منه لرد الفعل على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أوكرانيا والاتحاد الروسي بشأن تحرير حركة التصدير من الموانئ الرئيسية للبحر الأسود، وبجزئه الآخر لتوافر الكميات خلال الموسم بفضل عمليات الحصاد الجارية في النصف الشمالي للكرة الأرضية.