أسعار الذهب تقفز إلى 3424.25 دولار في قمة جديدة.. ما الأسباب؟

قفزت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الاثنين 21-4-2025، لأعلى مستوياتها على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي، وتصاعد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، نتيجة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة، والصين.

ويعكس استمرار ارتفاع أسعار الذهب، في المعاملات الفورية، والعقود الأمريكية الآجلة، توجه المستثمرين، للابتعاد عن الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم، والسندات الأمريكية.

أسعار الذهب في تعاملات الاثنين 21-4-2025

وشهدت أسعار الذهب قفزة ملحوظة في تعاملات الاثنين، حيث زادت في المعاملات الفورية بنسبة 3%، لتسجل 3424.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1:12 مساء بتوقيت غرينتش، بحسب رويترز.

أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب، فقد ارتفعت بنسبة 2.9%، لتصل إلى 3424.50 دولار، وهو ما يعكس تزايد الطلب على المعدن الثمين وسط مخاوف اقتصادية متصاعدة، وتراجع الدولار الأمريكي.

ما سبب الاضطراب الشديد في الأسواق العالمية؟

والأسواق العالمية تمر حاليًا بـ مرحلة اضطراب شديدة، مدفوعة بالسياسات التجارية، التي يتبناها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعلى رأسها فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على واردات من الصين، ودول أخرى.

وهذه الخطوة، زادت من حالة الضبابية وعدم اليقين في الأسواق، خصوصًا مع غياب خارطة طريق واضحة للسياسات التجارية المستقبلية.

وهو ما دفع المستثمرين، إلى الاتجاه بشكل جماعي نحو الذهب كملاذ آمن، ما أدى إلى قفز أسعاره إلى مستويات قياسية، باعتباره أحد الأصول التي تحتفظ بقيمتها في أوقات الأزمات.

تداعيات سياسات ترامب التجارية

تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي: بفعل تراجع حجم التجارة الخارجية.

بفعل تراجع حجم التجارة الخارجية. ضعف ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية : مثل الأسهم، والسندات، والدولار.

: مثل الأسهم، والسندات، والدولار. تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين: تؤثر على سلاسل التوريد العالمية.

هجوم ترامب على باول يضعف الدولار

بجانب التوترات التجارية، جاء هجوم الرئيس دونالد ترامب، على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، ليثير المزيد من المخاوف في الأسواق.

وانخفض الدولار، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، مما جعل المعدن النفيس، المقوم بالدولار، أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب، وذلك بعد تقويض الثقة في استقرار الدولار، نتيجة انتقادات ترامب، للسياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

بالتزامن مع هذه التداعيات حذرت الصين، في فصل جديد من التصعيد للحرب التجارية، الدول الأخري من عقد أي اتفاقيات تجارية أوسع مع واشنطن على حسابها.

ضعف الدولار يعزز الذهب

ويرى جيوفاني ستونوفو المحلل لدى “يو.بي.إس”، أن استمرار الشكوك حول دور الدولار، كعملة احتياطيات دولية يُضعف الثقة به، ويُعزز الطلب على المعدن الأصفر، كبديل آمن.

وأضاف، أن سيطرة مشاعر الإحجام عن المخاطرة على المستثمرين في السوق، خصوصًا مع تراجع البورصات العالمية، يُحفّز التحوّل نحو الذهب كملاذ الآمن.

توقعات أسعار الذهب خلال الأشهر المقبلة

وتوقع المحلل لدى “يو.بي.إس”، ارتفاع أسعار الذهب، إذا استمرت هذه الأسباب بدون علاج، إلى 3500 دولار للأوقية (الأونصة)، خلال الأشهر المقبلة،

وقفز سعر الذهب، بأكثر من 700 دولار منذ بداية 2025، وسجلت مستويات تاريخية عدة مرات، في ارتفاع منطقي، ومتوقع في ظل السياسات التجارية الحالية، باعتباره أداة تحوط رئيسية في أوقات الأزمات والاضطرابات.

وارتفعت أسعار الذهب، من 1000 دولارا للأوقية (الأونصة) في عام 2008، إلى 2000 دولارا في عام 2000، في فترة بلغت 12 عاما.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 32.83 دولار للأوقية، كما زادت أسعار البلاتين، بنحو 0.4% إلى 970.50 دولار، بينما هبطت أسعار البلاديوم، بـ 0.2% إلى 960.70 دولار.