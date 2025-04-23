أسعار الذهب تتراجع 0.7% من قمة تاريخية.. ترامب يربك الأسواق

شهدت أسعار الذهب، انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات الأربعاء، متأثرة بتصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبدى فيها تراجعا عن تهديده بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إضافة إلى تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وقللت هذه التصريحات، من إقبال المستثمرين على المعدن النفيس، كملاذ آمن، ما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في تعاملات الأربعاء

وهبطت أسعار الذهب، في المعاملات الفورية، بنسبة 0.7% ليصل إلى 3357.11 دولار للأوقية.

بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب، بنسبة 1.5% إلى 3366.80 دولار للأوقية، بحسب “رويترز”.

ويأتي هذا الانخفاض، بعد أن سجلت أسعار الذهب، في تعاملات أمس الثلاثاء أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتجاوزت 3500 دولار، في ظل موجات سابقة من القلق الاقتصادي العالمي.

عودة الأسواق إلى الهدوء تدفع الذهب للانخفاض

صرّح “كلفن وونغ”، كبير المحللين لدى شركة “أواندا” لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أن الانفراج في العلاقات الأمريكية الصينية، وتراجع حدة الخطاب الرئاسي ضد البنك المركزي الأمريكي، أديا إلى تراجع الطلب على الذهب.

وأضاف، أن مؤشرات التفاؤل، دفعت الأسهم الأمريكية للارتفاع مجددا، كما صعد الدولار أمام باقي العملات.

وقوة الدولار، تجعل الذهب، أغلى على المستثمرين من أصحاب العملات الأخرى، وهو ما يضغط على الأسعار، ويدفعها للانخفاض.

ارتفاع الآمال بتقليل الرسوم الجمركية

أشار ترامب، إلى أن التوصل إلى اتفاق مع الصين، قد يفضي إلى خفض كبير في الرسوم الجمركية، لكنه لفت إلى أن الاتفاق لا يزال بعيدا عن صيغته النهائية.

بدوره، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن المحادثات مع الصين، لم تبدأ فعليا بعد، وأنها ستكون صعبة، ومعقدة.

وفي سياق ذي صلة، ذكر نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيسوتا، أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، والنمو الاقتصادي ما زال من المبكر تقييمه بدقة، مشيرا إلى عدم وجود نية فورية لتعديل أسعار الفائدة.

توقعات متباينة لمستقبل الذهب

ورغم الهبوط الأخير، توقعت بنك “جيه. بي. مورغان”، أن ترتفع أسعار الذهب لتتجاوز حاجز 4000 دولار للأوقية في العام المقبل، مستندة إلى حالة عدم اليقين التي ما زالت تلقي بظلالها على الأسواق.

ويرى الخبراء، أن رسائل التهدئة السياسية والتجارية من الإدارة الأمريكية، تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب، التي لطالما ارتبطت بمشاعر الخوف وعدم اليقين في الأسواق.

ومع أن الذهب تراجع في تعاملات الأربعاء،، إلا أن توقعات المستقبل لا تزال مرشحة للتقلب تبعا لمجريات السياسة العالمية، والاقتصاد الدولي.

أسعار باقي المعادن النفيسة

على صعيد المعادن الأخرى، سجلت الفضة، ارتفاعا بنسبة 0.5% لتبلغ 32.67 دولار للأوقية.

بينما تراجع البلاتين، بنسبة 0.2% ليصل إلى 956.53 دولار، وانخفض البلاديوم، بنفس النسبة ليُسجل 933.72 دولار للأوقية.